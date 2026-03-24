恒生指數反彈681點　重上兩萬五　老鋪黃金績後升16%　蜜雪績後升近6%(更新)

美國總統特朗普突然宣布暫停攻擊伊朗5天，中東局勢緩和，美國三大指數齊反彈。恒指今日（24日）承接美股走勢，反彈高開377點，報24,759點，中止累跌逾1,600點的頹勢。恒指高開後，早段升幅曾一度收窄至173點，低見24,555點，其後走勢向上，半日反彈升447點，報24,829點。午後恒指再發力，突破早市高位，升幅不斷擴大，反彈681點，收報25,063點，接近全日高位收市，成交3,030.73億元。國指升191點，報8,499點；科指升118點，報4,830點。
科技股普遍造好，騰訊（700）升3.13%，報514元；美團（3690）升3.2%，報79元；京東（9618）升2%，報107.2元；阿里巴巴（9988）升2.92%，報123.2元；百度（9888）升2.55%，報112.6元；小米（1810）升1.93%，報32.68元；快手（1024）升2.13%，報52.8元；網易（9999）升0.74%，報177.1元。
國際油價回落。石油股方面，中海油（883）跌3.48%，報29.44元；中石油（857）跌0.37%，報10.72元；中石化（386）升0.88%，報4.57元。
金價受挫，現貨金徘徊在4,300美元水平，老鋪黃金（6181）去年盈利升2.3倍，派息大增88%，股價升16.12%，報648.5元；紫金礦業（2899）升7.2%，報34.86元；紫金黃金國際（2259）升6%，報180.1元。
恒基地產（012）按年少賺38%，末期息減四成，股價升2.27%，報30.7元。
滙控（005）升3.95%，報123.6元。
泡泡瑪特（9992）升7.42%，報217.2元；蜜雪集團（2097）去年多賺逾三成，股價升5.95%，報341.8元。