恒生指數反彈681點　重上兩萬五　老鋪黃金績後升16%　蜜雪績後升近6%(更新)

美國總統特朗普突然宣布暫停攻擊伊朗5天，中東局勢緩和，美國三大指數齊反彈。恒指今日（24日）承接美股走勢，反彈高開377點，報24,759點，中止累跌逾1,600點的頹勢。恒指高開後，早段升幅曾一度收窄至173點，低見24,555點，其後走勢向上，半日反彈升447點，報24,829點。午後恒指再發力，突破早市高位，升幅不斷擴大，反彈681點，收報25,063點，接近全日高位收市，成交3,030.73億元。國指升191點，報8,499點；科指升118點，報4,830點。

科技股普遍造好，騰訊（700）升3.13%，報514元；美團（3690）升3.2%，報79元；京東（9618）升2%，報107.2元；阿里巴巴（9988）升2.92%，報123.2元；百度（9888）升2.55%，報112.6元；小米（1810）升1.93%，報32.68元；快手（1024）升2.13%，報52.8元；網易（9999）升0.74%，報177.1元。