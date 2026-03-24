FM財自 | 交易員的日與夜

週一（0323）全球股市震盪，亞洲時段早上美指期貨市場一開，金銀美股指數期貨重挫，之後就是亞太區股票市場陸續正式開市，全部挫跌，恒生指數跌破25000點，恒指低開在24789點，之後繼續輾轉向下，開市位24789點就是日高，A股下跌也拖累港股加大跌幅。 週一（0323）下午美股期貨，BTC繼續偏軟向下，期油上升，恒指跌至24203點最低，跌逾千點，夠恐懼吧？3點後稍彈，收市在24382點，跌895點。 週一市場氣氛極淡，跌千點的恒指，使得市場氣氛悲觀情緒瀰漫，10個分析9個看空，不少投資人還止損在低位。不過這也正常，三月份以來，恒指在25000點打了五次的支持位後反彈，週一最終失守後，圖表派不悲觀也難，筆者在上期上週五（0320）此欄以標題寫：25000點久守必失，最早下星期一跌破，週一真的失守25000點，而且跌幅很深，加上金銀重挫，外圍氣氛極差。

因為我本來就持有大量空倉，跌破25000點，沒有追空之餘，反而在恒指週一開市後一路跌一路逢低減淡倉，沒有加淡倉，因為明白TACO，也明白市場氣氛的恐懼，尤其是金價的重挫，上午還在專頁上寫，減些淡倉以防TACO。 潮退時就知道誰沒有穿泳褲 週一（0323）傍晚時份卻真的出現TACO，Trump的一句話讓市場大幅度回升，道指期貨從跌逾500點瞬間倒升最多1千點，道指期貨高低波幅逾1500點的奇蹟日，金價從日低4100元最多升至4500元之上，反彈逾400元波幅，金價經常在週一亞洲時段殺好淡倉止損倉，恒指夜期也彈升至25200之上，又一次萬般分析不如一個消息。

在Trump的年代，若仍然守舊地，埋頭於技術分析或趨勢，會經常來回被打耳光。今年出現假升破或突跌破的情況特別多，用追勢，恐懼或樂觀的情緒來交易，在震盪市場上可以N次來回損失。 還在短期趨勢或支持位阻力位上努力，其實根本無濟於事，震盪週期炒震盪，趨勢週期炒趨勢，這才是交易。 牛市是一般投資者最容易獲勝的週期，但遇著熊市或震盪市況時即立竿見影，擅長牛市交易的投資人會不知所措，就如巴菲特所講的：潮退時就知道誰沒有穿泳褲。

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