佐丹奴：中東生意不減反升 不排除未來加價以應對成本壓力

佐丹奴(709)公布2025年全年業績。期內，集團錄得純利2.17億，按年增加100萬；收入38.5億元，按年跌1.7%；集團宣布末期息每股派6.4仙，按年升近7%，派息比率升至108.5%。
集團核心業務收入按年錄得持平增長，主要受海灣阿拉伯國家合作委員會地區及大部分東南亞市場表現強勁帶動。其中電子商務平台表現強勢，銷售額升10%，中國內地及其他地區的線上銷售分別錄得按年增長9%及25%，主要由集團「數位先導」策略所帶動。
港澳全年收入減1.4% 下半年向好
香港及澳門市場全年收入減1.4%，惟下半年表現向好，線上業務大幅增約4成，其中10月及11月收入分別錄得21%及 7%的強勁增長。集團旗下高端女裝品牌Giordano Ladies自2025年升級品牌定位後，在香港及澳門同樣按年錄5%銷售增長。
近期中東局勢愈演愈烈，集團行政總裁兼執行董事Colin Currie在業績會上表示，集團於海灣阿拉伯國家地區目前共有144間店舖，佔集團全球收入20%，集團會與當地團隊保持每日聯繫，以確保集團正常運作。
阿拉伯國家生意近一兩周回復平穩
佐丹奴執行董事陳嘉緯則補充指，當地市場於業績期內錄得按年4.6%的增長，全年銷售勢頭持續向好。雖然當地持續面臨地緣政治的挑戰，惟近一、兩星期生意已回復平穩，3月中收入更錄得正面增長。
他又表示，中東戰事令公司物流運作成本較平時上升5至10%，不過暫時對毛利率影響不大。同時基於當地齋戒月節慶需求，集團此前已經提早增加當地存貨庫存，目前供應未見太大問題。若日後成本構成壓力，集團不排除上調售價，惟價值仍會保持合理，令顧客感到物有所值。
攻年輕消費者 推Pokemon Chiikawa聯乘
展望2026，集團將繼續推進「數位先導」策略，全新網店將於2026年4月上線，同時針對年輕消費者市場，推出不同聯乘系列，包括 Pokemon、Super Mario、Chiikawa。