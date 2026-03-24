佐丹奴：中東生意不減反升 不排除未來加價以應對成本壓力

佐丹奴(709)公布2025年全年業績。期內，集團錄得純利2.17億，按年增加100萬；收入38.5億元，按年跌1.7%；集團宣布末期息每股派6.4仙，按年升近7%，派息比率升至108.5%。

集團核心業務收入按年錄得持平增長，主要受海灣阿拉伯國家合作委員會地區及大部分東南亞市場表現強勁帶動。其中電子商務平台表現強勢，銷售額升10%，中國內地及其他地區的線上銷售分別錄得按年增長9%及25%，主要由集團「數位先導」策略所帶動。

港澳全年收入減1.4% 下半年向好

香港及澳門市場全年收入減1.4%，惟下半年表現向好，線上業務大幅增約4成，其中10月及11月收入分別錄得21%及 7%的強勁增長。集團旗下高端女裝品牌Giordano Ladies自2025年升級品牌定位後，在香港及澳門同樣按年錄5%銷售增長。