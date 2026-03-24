小米去年多賺76% 汽車及AI業務經營收益首轉正

分部表現方面，小米去年「手機×AIoT」分部收入為3,512億元，增長5.4%；「智能電動汽車及AI等創新業務」分部收入1,061億元，多223.8%。單計第四季，「手機×AIoT」分部收入797億元；「智能電動汽車及AI等創新業務」分部收入372億元，升123.4%。

去年新車交付量逾 41 萬輛

小米又指，智能電動汽車及AI等創新業務分部毛利率為24.3%，提升5.8個百分點。而去年智能電動汽車及AI等創新業務分部首次實現經營收益轉正，經營收益為9億元。單計去年，小米新車交付量為41.11萬輛。

未來 5 年研發開支逾 2 千億人幣

小米指，過去5年累計研發開支達1,055億元。去年研發開支331億元，增長37.8%。截至去年底，集團研發人員數創歷史新高，達25,457人。此外，集團預估自今年開始，未來5年的累計研發開支將超過2,000億元。