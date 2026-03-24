小米去年多賺76% 汽車及AI業務經營收益首轉正

小米集團(1810)公布去年底止業績，全年利潤415.66億元(人民幣，下同)，按年多76.3%；非國際財務報告準則淨利潤391.66億元，增43.8%；收入4,572.87億元，增25%，未擬派末期息。
小米放榜前收報32.68港元，升0.62港元或1.9%。
季度純利少27.3% 收入創歷史新高
單計去年底止季度，小米錄純利65.438億元，按年少27.3%；收入1,169億元，升7.3%，創歷史新高，收入連續第5個季度突破人民幣1,000億元；毛利243.628億元，多8.5%；非國際財務報告準則經調整淨利潤63.491億元，少23.7%。
分部表現方面，小米去年「手機×AIoT」分部收入為3,512億元，增長5.4%；「智能電動汽車及AI等創新業務」分部收入1,061億元，多223.8%。單計第四季，「手機×AIoT」分部收入797億元；「智能電動汽車及AI等創新業務」分部收入372億元，升123.4%。
去年新車交付量逾41萬輛
小米又指，智能電動汽車及AI等創新業務分部毛利率為24.3%，提升5.8個百分點。而去年智能電動汽車及AI等創新業務分部首次實現經營收益轉正，經營收益為9億元。單計去年，小米新車交付量為41.11萬輛。
未來5年研發開支逾2千億人幣
小米指，過去5年累計研發開支達1,055億元。去年研發開支331億元，增長37.8%。截至去年底，集團研發人員數創歷史新高，達25,457人。此外，集團預估自今年開始，未來5年的累計研發開支將超過2,000億元。