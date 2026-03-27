熱門搜尋:
伊朗局勢 薈淳 騙案 網上熱話 金正恩 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
返回
財經
出版：2026-Mar-27 07:30
更新：2026-Mar-27 07:30

自願醫保扣稅攻略｜如何用疊加法用盡$8,000扣稅額？附14間保險公司保費比較 差距可達30%！

分享：
自願醫保 1280 V2

一年一度的報稅季即將來到，自新一份財政預算案出爐後，有團體曾建議政府將自願醫保(VHIS)的稅務扣除上限，由現行的8,000元，增加一倍至1.6萬元，最終未被接納。若然成真，對高薪人士固然是喜訊，但作為年輕人或中產一族，現有的8,000元扣稅額上限用盡未？想慳盡一分一毫稅款，不妨善用「受養人疊加」策略，幫你將慳稅效益最大化！

若未用盡8000元上限 普遍保險計劃零效益

計算公式: 實際節省稅款 = 可扣稅保費（上限$8,000 × 邊際稅率

大家實際可獲退稅金額，在現行制度下，需要將投保VHIS合資格保費乘以納稅人所處稅階。若買VHIS達扣稅上限8,000元，並以最高的17%稅階計，兩者相乘下實際可慳得1360元。不過，以市場上針對年輕中產的VHIS靈活計劃，一年保費普遍介乎3,0005,000元計，這意味大多數人連現有的8,000元上限都未用盡，因此即使政府將扣稅上限提高至1.6萬元，除非納稅人刻意挑選保費極高的頂級保險計劃，否則實際沒有慳稅效果。

如何活用「受養人疊加」大法

不少人看重單份保單的保費金額，其實關鍵在保單持有人配置，運用「受養人疊加」手法，才能真正將慳稅效益最大化。

政府容許納稅人為「指明親屬」(包括配偶、子女、父母及祖父母)購買VHIS。若由家庭中收入最高、稅階最高(例如達17%稅階)的家庭成員，擔任所有家人的保單持有人，例如自己、配偶、父母及兩名子女投保，即一共6個人買VHIS，便可將每人8,000元的扣稅上限，集合到同一位人士名下，扣稅額就可以提高到4.8萬元，再以最高稅率17%計，便可慳高達8,160元，變相用盡所有慳稅金額。

由於自願醫保計劃(VHIS)受政府規範，保障範圍大同小異，針對不同需求提供不同保費計劃。小編為大家整合市面上14間保險公司VHIS計劃，比較邊一間最扺！14間公司平均保費為1.28萬元，當中0至80歲投保的平均保費，最貴是Bupa的2.1萬，最便宜是Bowtie的8,538元，較平均保費低逾三成。

14間保險公司0至80歲平均保費

保柏 Bupa

$21,011

藍十字 Blue Cross

$16,609

保誠 Prudential

$14,449

蘇黎世 Zurich

$13,475

友邦 AIA

$13,314

安達 Chubb

$13,204

信諾 Cigna

$12,728

萬通 YF Life

$12,677

周大福 CTF Life

$11,988

宏利 Manulife

$11,705

富衛 FWD

$11,029

滙豐 HSBC

$9,414

安盛 AXA

$9,299

保泰 Bowtie

$8,538

平均

$12,817

(以自願醫保辦事處數據整理)

若以較低保費見稱的 Bowtie 為例，選用其 Flexi Regular 計劃並配合前述的「受養人疊加」策略，一名 35 歲男性替一家六口投保，全年總保費約 1.8 萬港元。相比之下，市場上不少高端計劃為同樣家庭規模投保，總保費可能需 3 萬港元或以上，對年輕中產而言，Bowtie 這類較貼地的方案無疑更易負擔。

家庭成員各年齡層保費

家庭成員

估算年紀

Flexi Regular 估算年費

納稅人 (你)

35

$2,600

配偶

35

$2,600

子女 (受養人 1)

5

$1,800

子女 (受養人 2)

8

$1,800

長輩 (受養人 3)

65

$4,600

長輩 (受養人 4)

65

$4,600

來源：Bowtie Flexi Regular

不過Bowtie計劃總保額僅60萬元，未必符合全家每個人的需要，投保人或要考慮加購附加醫健組合。另外，大部分自願醫保計劃均設有額外醫療保障(SMM)，一般可賠償超出保障額之80%醫療費用，投保人可按需要附加。

歸根結底，購買醫療保險的核心目的，是為自己建立穩固的健康保障，而不是單純為了扣稅。稅務優惠只屬額外加分項，真正重要的是挑選一份保障充足、性價比高、並且切合個人需要的醫療計劃。

螢幕擷取畫面 2026 03 25 112705

自願醫保扣稅是甚麼？為何人人都在買？

自願醫保（VHIS）是香港醫務衞生局推出的認可住院保險制度，提供：

l   保證續保至100

l   覆蓋投保時未知的已有疾病（設保障比例階梯）

l   不設終身保障限額（大部分產品適用）

l   可扣稅優惠（每名受保人每年最高$8,000

這些保障要求高於不少傳統醫療保險，因此市場參與度逐年上升。

自願醫保兩大分類

自願醫保認可產品可分為「標準計劃」及「靈活計劃」。

l   「標準計劃」：符合最低合規要求，包括基本保障範圍及指定賠償金額。除部份些獲准的輕微差異外，各保險公司的自願醫保標準計劃的設計大致相同。

l   「靈活計劃」：讓保險公司在設計產品時更具彈性，在「標準計劃」之上提供額外保障，例如更高保障限額、更闊保障範圍等，以切合不同消費者的需要。

(資訊)

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務