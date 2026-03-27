自願醫保扣稅攻略｜如何用疊加法用盡$8,000扣稅額？附14間保險公司保費比較 差距可達30%！

一年一度的報稅季即將來到，自新一份財政預算案出爐後，有團體曾建議政府將自願醫保(VHIS)的稅務扣除上限，由現行的8,000元，增加一倍至1.6萬元，最終未被接納。若然成真，對高薪人士固然是喜訊，但作為年輕人或中產一族，現有的8,000元扣稅額上限用盡未？想慳盡一分一毫稅款，不妨善用「受養人疊加」策略，幫你將慳稅效益最大化！

若未用盡 8000 元上限 普遍保險計劃零效益

計算公式: 實際節省稅款 = 可扣稅保費（上限$8,000） × 邊際稅率

大家實際可獲退稅金額，在現行制度下，需要將投保VHIS合資格保費乘以納稅人所處稅階。若買VHIS達扣稅上限8,000元，並以最高的17%稅階計，兩者相乘下實際可慳得1360元。不過，以市場上針對年輕中產的VHIS靈活計劃，一年保費普遍介乎3,000至5,000元計，這意味大多數人連現有的8,000元上限都未用盡，因此即使政府將扣稅上限提高至1.6萬元，除非納稅人刻意挑選保費極高的頂級保險計劃，否則實際沒有慳稅效果。

如何活用「受養人疊加」大法

不少人看重單份保單的保費金額，其實關鍵在保單持有人配置，運用「受養人疊加」手法，才能真正將慳稅效益最大化。

政府容許納稅人為「指明親屬」(包括配偶、子女、父母及祖父母)購買VHIS。若由家庭中收入最高、稅階最高(例如達17%稅階)的家庭成員，擔任所有家人的保單持有人，例如自己、配偶、父母及兩名子女投保，即一共6個人買VHIS，便可將每人8,000元的扣稅上限，集合到同一位人士名下，扣稅額就可以提高到4.8萬元，再以最高稅率17%計，便可慳高達8,160元，變相用盡所有慳稅金額。

由於自願醫保計劃(VHIS)受政府規範，保障範圍大同小異，針對不同需求提供不同保費計劃。小編為大家整合市面上14間保險公司VHIS計劃，比較邊一間最扺！14間公司平均保費為1.28萬元，當中0至80歲投保的平均保費，最貴是Bupa的2.1萬，最便宜是Bowtie的8,538元，較平均保費低逾三成。

14間保險公司0至80歲平均保費

保柏 Bupa $21,011 藍十字 Blue Cross $16,609 保誠 Prudential $14,449 蘇黎世 Zurich $13,475 友邦 AIA $13,314 安達 Chubb $13,204 信諾 Cigna $12,728 萬通 YF Life $12,677 周大福 CTF Life $11,988 宏利 Manulife $11,705 富衛 FWD $11,029 滙豐 HSBC $9,414 安盛 AXA $9,299 保泰 Bowtie $8,538 平均 $12,817

(以自願醫保辦事處數據整理)

若以較低保費見稱的 Bowtie 為例，選用其 Flexi Regular 計劃並配合前述的「受養人疊加」策略，一名 35 歲男性替一家六口投保，全年總保費約 1.8 萬港元。相比之下，市場上不少高端計劃為同樣家庭規模投保，總保費可能需 3 萬港元或以上，對年輕中產而言，Bowtie 這類較貼地的方案無疑更易負擔。

家庭成員各年齡層保費

家庭成員 估算年紀 Flexi Regular 估算年費 納稅人 (你) 35 $2,600 配偶 35 $2,600 子女 (受養人 1) 5 $1,800 子女 (受養人 2) 8 $1,800 長輩 (受養人 3) 65 $4,600 長輩 (受養人 4) 65 $4,600

來源：Bowtie Flexi Regular

不過Bowtie計劃總保額僅60萬元，未必符合全家每個人的需要，投保人或要考慮加購附加醫健組合。另外，大部分自願醫保計劃均設有額外醫療保障(SMM)，一般可賠償超出保障額之80%醫療費用，投保人可按需要附加。

歸根結底，購買醫療保險的核心目的，是為自己建立穩固的健康保障，而不是單純為了扣稅。稅務優惠只屬額外加分項，真正重要的是挑選一份保障充足、性價比高、並且切合個人需要的醫療計劃。