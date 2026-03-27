自願醫保扣稅攻略｜如何用疊加法用盡$8,000扣稅額？附14間保險公司保費比較 差距可達30%！

一年一度的報稅季即將來到，自新一份財政預算案出爐後，有團體曾建議政府將自願醫保(VHIS)的稅務扣除上限，由現行的8,000元，增加一倍至1.6萬元，最終未被接納。若然成真，對高薪人士固然是喜訊，但作為年輕人或中產一族，現有的8,000元扣稅額上限用盡未？想慳盡一分一毫稅款，不妨善用「受養人疊加」策略，幫你將慳稅效益最大化！
若未用盡8000元上限 普遍保險計劃零效益
計算公式: 實際節省稅款 = 可扣稅保費（上限$8,000） × 邊際稅率
大家實際可獲退稅金額，在現行制度下，需要將投保VHIS合資格保費乘以納稅人所處稅階。若買VHIS達扣稅上限8,000元，並以最高的17%稅階計，兩者相乘下實際可慳得1360元。不過，以市場上針對年輕中產的VHIS靈活計劃，一年保費普遍介乎3,000至5,000元計，這意味大多數人連現有的8,000元上限都未用盡，因此即使政府將扣稅上限提高至1.6萬元，除非納稅人刻意挑選保費極高的頂級保險計劃，否則實際沒有慳稅效果。
如何活用「受養人疊加」大法
不少人看重單份保單的保費金額，其實關鍵在保單持有人配置，運用「受養人疊加」手法，才能真正將慳稅效益最大化。
政府容許納稅人為「指明親屬」(包括配偶、子女、父母及祖父母)購買VHIS。若由家庭中收入最高、稅階最高(例如達17%稅階)的家庭成員，擔任所有家人的保單持有人，例如自己、配偶、父母及兩名子女投保，即一共6個人買VHIS，便可將每人8,000元的扣稅上限，集合到同一位人士名下，扣稅額就可以提高到4.8萬元，再以最高稅率17%計，便可慳高達8,160元，變相用盡所有慳稅金額。
由於自願醫保計劃(VHIS)受政府規範，保障範圍大同小異，針對不同需求提供不同保費計劃。小編為大家整合市面上14間保險公司VHIS計劃，比較邊一間最扺！14間公司平均保費為1.28萬元，當中0至80歲投保的平均保費，最貴是Bupa的2.1萬，最便宜是Bowtie的8,538元，較平均保費低逾三成。
14間保險公司0至80歲平均保費
保柏 Bupa
$21,011
藍十字 Blue Cross
$16,609
保誠 Prudential
$14,449
蘇黎世 Zurich
$13,475
友邦 AIA
$13,314
安達 Chubb
$13,204
信諾 Cigna
$12,728
萬通 YF Life
$12,677
周大福 CTF Life
$11,988
宏利 Manulife
$11,705
富衛 FWD
$11,029
滙豐 HSBC
$9,414
安盛 AXA
$9,299
保泰 Bowtie
$8,538
平均
$12,817
(以自願醫保辦事處數據整理)
若以較低保費見稱的 Bowtie 為例，選用其 Flexi Regular 計劃並配合前述的「受養人疊加」策略，一名 35 歲男性替一家六口投保，全年總保費約 1.8 萬港元。相比之下，市場上不少高端計劃為同樣家庭規模投保，總保費可能需 3 萬港元或以上，對年輕中產而言，Bowtie 這類較貼地的方案無疑更易負擔。
家庭成員各年齡層保費
家庭成員
估算年紀
Flexi Regular 估算年費
納稅人 (你)
35
$2,600
配偶
35
$2,600
子女 (受養人 1)
5
$1,800
子女 (受養人 2)
8
$1,800
長輩 (受養人 3)
65
$4,600
長輩 (受養人 4)
65
$4,600
來源：Bowtie Flexi Regular
不過Bowtie計劃總保額僅60萬元，未必符合全家每個人的需要，投保人或要考慮加購附加醫健組合。另外，大部分自願醫保計劃均設有額外醫療保障(SMM)，一般可賠償超出保障額之80%醫療費用，投保人可按需要附加。
歸根結底，購買醫療保險的核心目的，是為自己建立穩固的健康保障，而不是單純為了扣稅。稅務優惠只屬額外加分項，真正重要的是挑選一份保障充足、性價比高、並且切合個人需要的醫療計劃。
自願醫保扣稅是甚麼？為何人人都在買？
自願醫保（VHIS）是香港醫務衞生局推出的認可住院保險制度，提供：
l 保證續保至100歲
l 覆蓋投保時未知的已有疾病（設保障比例階梯）
l 不設終身保障限額（大部分產品適用）
l 可扣稅優惠（每名受保人每年最高$8,000）
這些保障要求高於不少傳統醫療保險，因此市場參與度逐年上升。
自願醫保兩大分類
自願醫保認可產品可分為「標準計劃」及「靈活計劃」。
l 「標準計劃」：符合最低合規要求，包括基本保障範圍及指定賠償金額。除部份些獲准的輕微差異外，各保險公司的自願醫保標準計劃的設計大致相同。
l 「靈活計劃」：讓保險公司在設計產品時更具彈性，在「標準計劃」之上提供額外保障，例如更高保障限額、更闊保障範圍等，以切合不同消費者的需要。
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