萬洲國際純利升8.2%至15.9億美元 料地緣政治對業務影響輕微

依不同分部劃分，集團肉製品的銷量同比下降1.5%至305.4萬公噸。在中國，由於需求疲弱及消費市場動態不斷變化帶來的持續挑戰，銷量下跌3.8%。北美的銷量於2025年保持相對穩定，且產品組合持續改善。在歐洲，由於來自本集團於2024年3月收購的西班牙肉製品生產商Argal的貢獻增加，銷量增加2.8%。2025年，肉製品的收入增加3.8%至141.78億元。肉製品經營利潤為21.43億元，同比下降4.1%。

豬肉方面，集團2025年生豬屠宰總量為4，894.2萬頭，較2024年增加7.9%。豬肉的外部銷量為408.9萬公噸，按年增加8.6%。本集團豬肉業務收入按年增加10.1%至113.83億元。經營利潤顯著增加 62.4%至5.78億元，主要是由於美國生豬養殖業務受惠於生豬價格上升及糧食成本下降，在2025年轉虧為盈。

另外，集團其他業務產生的收入按年增加26.9%至24.65億元，主要由於家禽業務的增長、收購波蘭寵物食品生產商 Pupil Foods，以及非豬肉蛋白國際貿易的增長。 我們配套業務的經營利潤增加174.1%，主要由於我們的家禽業務在中國有顯著改善， 並在歐洲有可觀增長。