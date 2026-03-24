FM財自 | 易方達(香港)再推新ETF 「黃金組合」覆蓋亞洲半導體

她指出，亞洲生產了全球超過75%的晶片，但亞洲真正的獨特之處不僅是規模，更是區域內高度互補的專業化分工。日本主導材料和設備領域當中，例如東京電子的塗膠顯影設備佔全球市場超過90%。而韓國在記憶體晶片領域領先，特別是HBM（高頻寬記憶體），全球市佔率超過80%。

易方達資產管理(香港)宣佈，Solactive亞洲半導體精選指數ETF(3486)將於周四(26日) 在香港交易所(0388)上市。該公司易方達資產管理(香港)國際指數投資部負責人張馨元指，該ETF涵蓋韓國、中國台灣、日本和香港四大區域的亞洲半導體企業。

她又指，台灣是先進製程代工與封測領域無可爭議的領導者，光是台積電就佔全球晶圓代工收入的一半以上，中國則建立了成熟過程與封測能力，提供了成本優勢與規模經濟。

Solactive生物醫藥精選指數ETF 佈局港美雙市場

另外，易方達(香港)Solactive生物醫藥精選指數ETF(3186)於昨日(23日)正式上市。公司指，指數從香港和美國上市的生物製藥公司中精選100隻成分股，覆蓋中國、美國、歐洲、以色列、瑞士、日本等全球多個創新重鎮，是全球首隻、亦是目前唯一橫跨港股與美股市場的生物醫藥主題ETF。