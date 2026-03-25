汽車及AI轉賺！ 小米倍增研發開支 未來5年2千億

科企資本開支成市場關注焦點，昨日公布全年業績的小米集團(1810)昨交出略勝預期的全年業績，當中提及去年研發開支331億元(人民幣，下同)，按年增長37.8%。小米總裁盧偉冰表示，今年資本開支將投放超過400億元，其中人工智能(AI)佔160億元；集團董事長雷軍早前亦指，未來3年AI投放逾600億元。小米又預估自今年開始，未來５年的累計研發開支將超過2,000億元。
小米放榜前收報32.68港元，升0.62港元或1.9%。
去年經調整利潤多44%
小米去年底止全年利潤415.66億元，多76.3%；非國際財務報告準則淨利潤391.66億元，增43.8%；收入4,572.87億元，增25%，未擬派末期息。單計第四季則錄純利65.438億元，少27.3%；收入1,169億元，升7.3%，創歷史新高，收入連續第5個季度突破1,000億元；毛利243.628億元，多8.5%；非國際財務報告準則經調整淨利潤63.491億元，少23.7%。
小米指，堅定長期投入，是集團實現技術突破與高端化戰略的基石，過去5年累計研發開支達1,055億元。截至去年底，集團研發人員數創歷史新高，達2.5457萬人。
集團去年智能電動汽車及AI等創新業務分部收入1,061億元，多223.8%；單計第四季收入372億元，升123.4%；至於毛利率去年為24.3%，提升5.8個百分點。而相關分部去年首次實現經營收益轉正，經營收益為9億元。
不排除上調手機產品價格
另外，小米去年「手機×AIoT」分部收入為3,512億元，增長5.4%。對於上季智能手機毛利率下降至8.3%，盧偉冰指，儲存晶片價格上漲速度較預期高，加上行業競爭，短期內業績表現將受壓，若不能消化所有成本，未來不排除上調產品價格。