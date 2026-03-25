汽車及AI轉賺！ 小米倍增研發開支 未來5年2千億

科企資本開支成市場關注焦點，昨日公布全年業績的小米集團(1810)昨交出略勝預期的全年業績，當中提及去年研發開支331億元(人民幣，下同)，按年增長37.8%。小米總裁盧偉冰表示，今年資本開支將投放超過400億元，其中人工智能(AI)佔160億元；集團董事長雷軍早前亦指，未來3年AI投放逾600億元。小米又預估自今年開始，未來５年的累計研發開支將超過2,000億元。

小米指，堅定長期投入，是集團實現技術突破與高端化戰略的基石，過去5年累計研發開支達1,055億元。截至去年底，集團研發人員數創歷史新高，達2.5457萬人。

集團去年智能電動汽車及AI等創新業務分部收入1,061億元，多223.8%；單計第四季收入372億元，升123.4%；至於毛利率去年為24.3%，提升5.8個百分點。而相關分部去年首次實現經營收益轉正，經營收益為9億元。

不排除上調手機產品價格

另外，小米去年「手機×AIoT」分部收入為3,512億元，增長5.4%。對於上季智能手機毛利率下降至8.3%，盧偉冰指，儲存晶片價格上漲速度較預期高，加上行業競爭，短期內業績表現將受壓，若不能消化所有成本，未來不排除上調產品價格。