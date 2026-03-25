恒生指數升272點　泡泡瑪特績後挫逾兩成(更新)

美國總統特朗普表示，美伊雙方正在進行談判，又聲稱伊朗同意永遠放棄擁有核武，更指伊朗已給了美國一份與能源及霍爾木茲海峽有關的「大禮」，中東局勢緩和，美國三大指數向下。恒指今日（25日）延續昨日升勢，高開216點，報25,280點。恒指高開後，早段最多升326點，高見25,390點，其後升幅不斷收窄，半日微升9點，報25,072點。午後恒指一度回軟，倒跌最多48點，低見25,015點，其後走勢反覆向升，最終升272點，報25,335點，成交3,509.36億元。國指升83點，報8,582點；科指升92點，報4,922點。