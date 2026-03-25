恒生指數升272點　泡泡瑪特績後挫逾兩成(更新)

美國總統特朗普表示，美伊雙方正在進行談判，又聲稱伊朗同意永遠放棄擁有核武，更指伊朗已給了美國一份與能源及霍爾木茲海峽有關的「大禮」，中東局勢緩和，美國三大指數向下。恒指今日（25日）延續昨日升勢，高開216點，報25,280點。恒指高開後，早段最多升326點，高見25,390點，其後升幅不斷收窄，半日微升9點，報25,072點。午後恒指一度回軟，倒跌最多48點，低見25,015點，其後走勢反覆向升，最終升272點，報25,335點，成交3,509.36億元。國指升83點，報8,582點；科指升92點，報4,922點。
科技股個別發展，騰訊（700）跌1.65%，報505.5元；美團（3690）升13.92%，報90元；京東（9618）升4.85%，報112.4元；阿里巴巴（9988）升4.63%，報128.9元；百度（9888）跌0.53%，報112元；小米（1810）跌0.49%，報32.52元；快手（1024）升0.47%，報53.05元；網易（9999）跌0.45%，報176.3元。
國際油價回落。石油股方面，中海油（883）跌3.19%，報28.5元；中石油（857）平收，報10.72元；中石化（386）升0.44%，報4.59元。
金價回升，現貨金重上在4,500美元水平，老鋪黃金（6181）跌0.23%，報647元；紫金礦業（2899）升2.18%，報35.62元；紫金黃金國際（2259）升1.22%，報182.3元。
滙控（005）升1.13%，報125元。
泡泡瑪特（9992）純利按年升3.09倍，派末期息每股2.3817元，放榜後股價急瀉22.51%，報168.3元。