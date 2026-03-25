恒生指數半日微升9點　小米績後跌逾3%(更新)

美國總統特朗普表示，美伊雙方正在進行談判，又聲稱伊朗同意永遠放棄擁有核武，更指伊朗已給了美國一份與能源及霍爾木茲海峽有關的「大禮」，中東局勢緩和，美國三大指數向下。恒指今日（25日）延續昨日升勢，高開216點，報25,280點。恒指高開後，早段最多升326點，高見25,390點，其後升幅不斷收窄，半日微升9點，報25,072點，成交1,512.93億元。國指跌16點，報8,483點；科指跌23點，報4,807點。

科技股普遍高開，騰訊（700）跌1.95%，報504元；美團（3690）升0.13%，報79.1元；京東（9618）升1.12%，報108.4元；阿里巴巴（9988）升0.57%，報123.9元；百度（9888）跌2.13%，報110.2元；小米（1810）跌3.31%，報31.6元；快手（1024）跌1.14%，報52.2元；網易（9999）跌0.9%，報175.5元。