恒生指數半日微升9點　小米績後跌逾3%(更新)

美國總統特朗普表示，美伊雙方正在進行談判，又聲稱伊朗同意永遠放棄擁有核武，更指伊朗已給了美國一份與能源及霍爾木茲海峽有關的「大禮」，中東局勢緩和，美國三大指數向下。恒指今日（25日）延續昨日升勢，高開216點，報25,280點。恒指高開後，早段最多升326點，高見25,390點，其後升幅不斷收窄，半日微升9點，報25,072點，成交1,512.93億元。國指跌16點，報8,483點；科指跌23點，報4,807點。
科技股普遍高開，騰訊（700）跌1.95%，報504元；美團（3690）升0.13%，報79.1元；京東（9618）升1.12%，報108.4元；阿里巴巴（9988）升0.57%，報123.9元；百度（9888）跌2.13%，報110.2元；小米（1810）跌3.31%，報31.6元；快手（1024）跌1.14%，報52.2元；網易（9999）跌0.9%，報175.5元。
國際油價回落。石油股方面，中海油（883）跌3.53%，報28.4元；中石油（857）升0.09%，報10.73元；中石化（386）升0.66%，報4.6元。
金價回升，現貨金重上在4,500美元水平，老鋪黃金（6181）升2.47%，報664.5元；紫金礦業（2899）升1.43%，報35.36元；紫金黃金國際（2259）升2.44%，報184.5元。
滙控（005）升0.16%，報123.8元。
泡泡瑪特（9992）升1.2%，報219.8元。