恒生指數高開216點　小米績後低開近2%

美國總統特朗普表示，美伊雙方正在進行談判，又聲稱伊朗同意永遠放棄擁有核武，更指伊朗已給了美國一份與能源及霍爾木茲海峽有關的「大禮」，中東局勢緩和，美國三大指數向下。恒指今日（24日）延續昨日升勢，高開216點，報25,280點。國指高開60點，報8,559點；科指高開47點，報4,878點。

科技股普遍高開，騰訊（700）高開0.97%，報519元；美團（3690）高開1.2%，報79.95元；京東（9618）高開1.03%，報108.3元；阿里巴巴（9988）高開1.62%，報125.2元；百度（9888）平開，報112.6元；小米（1810）低開1.96%，報32.04元；快手（1024）高開1.8%，報53.75元；網易（9999）高開1.52%，報179.8元。