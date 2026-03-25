內媒：港交所前董事總經理巴曙松　涉非法集資案內地受查(更新)

內媒引述多位消息人士報道，港交所(00388)前董事總經理、首席中國經濟學家巴曙松近期失聯。消息指出，巴曙松遭相關部門帶走調查。巴曙松的微博更新停留在3月11日。據內媒《經濟觀察報》最新消息，巴曙松懷疑涉及非法集資案，在內地被帶走調查。報道指，身兼中國銀行業協會首席經濟學家及北京大學滙豐金融研究院高級顧問的巴曙松，在本月12日左右被辦案機關帶走。
知情人士指，巴曙松涉案可能是與一宗由他學生主導的非法集資案有關。巴曙松至少在半年前已被限制出境，今年1月，巴曙松在澳門舉行的一場論壇上，也是以影片發表講話的方式參與。
特首政策組專家組成員
巴曙松亦為特首政策組專家組旗下的經濟發展專家組成員，至今日其名字仍在列。
港交所於2015年4月成立內地事務科，任命巴曙松為首席中國經濟學家，同時兼任董事總經理。港交所當時提及，巴曙松出任港交所職位前，曾為前國務院發展研究中心金融研究所副所長、中國銀行業協會首席經濟學家、香港經濟發展委員會成員及美國哥倫比亞大學商學院高級訪問學者等。
離開港交所前擔任非全職顧問
巴曙松最後一次以港交所高層身份現身，為去年10月22日港交所於上海舉辦「中國機會論壇」，談全球金融格局的變化及香港作為「超級聯系人」的戰略定位。惟本月份，港交所刊發的2025年年報中管理名單已沒有巴曙松名字。港交所確認，巴曙松已於2025年底離開港交所，離職前擔任非全職顧問。