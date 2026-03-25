內媒：港交所前董事總經理巴曙松　涉非法集資案內地受查(更新)

內媒引述多位消息人士報道，港交所(00388)前董事總經理、首席中國經濟學家巴曙松近期失聯。消息指出，巴曙松遭相關部門帶走調查。巴曙松的微博更新停留在3月11日。據內媒《經濟觀察報》最新消息，巴曙松懷疑涉及非法集資案，在內地被帶走調查。報道指，身兼中國銀行業協會首席經濟學家及北京大學滙豐金融研究院高級顧問的巴曙松，在本月12日左右被辦案機關帶走。

知情人士指，巴曙松涉案可能是與一宗由他學生主導的非法集資案有關。巴曙松至少在半年前已被限制出境，今年1月，巴曙松在澳門舉行的一場論壇上，也是以影片發表講話的方式參與。