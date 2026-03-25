長和旗下PPC擴大索償範圍　向巴拿馬政府索償金額升至逾20億美元

長和(001)旗下巴拿馬港口公司(PPC)發聲明，巴拿馬政府不合法接管公司位於巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港兩個貨櫃碼頭⼀事，並霸佔資產一個月後，擴大了對巴拿馬政府提出之國際仲裁索償，相關索賠金額現已提升至超過20億美元。

巴拿馬港口公司已於今年3月24日向國際仲裁院提交補充資料，指出巴拿馬政府在過去一個多月內，續採取極端行政手段，包括強行接管並佔領巴拿馬港口公司兩個貨櫃碼頭、扣押專有及受法律保護的文件，以及一系列相關不當行為。