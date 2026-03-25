泡泡瑪特年賺多3倍 LABUBU銷售超百億 股價插水兩成

泡泡瑪特(9992)公布去年底止全年純利127.76億元(人民幣，下同)，按年大升3.09倍；非國際財務報告會計準則經調整純利130.84億元，升2.85倍；收益371.2億元，升1.9倍；毛利多2.07倍，至267.65億元，毛利率72.1%，多5.3個百分點；每股基本盈利9.61元；末期息每股2.3817元，多1.9倍。
海外業務收益升2.9倍
期內中國業務收益208.51億元，增1.3倍；海外業務的收益162.68億元，大升2.9倍。而期內毛絨產品實現收入187.081億元，增長560.6%，首次成為集團收入貢獻最高的產品品類。
星星人增長16倍最誇張
泡瑪指，去年共有17個藝術家IP收入過億，其中THE MONSTERS、SKULLPANDA、CRYBABY、MOLLY、DIMOO、星星人和HIRONO在報告期內分別實現收入141.611億元(+3.66倍)、35.395億元(+1.71倍)、29.29億元(+1.51倍)、28.971億元(+38.4%)、27.767億元(+2.05倍)、20.556億元(+16.02倍)及17.352億元(+1.39倍)。當中包括LABUBU的THE MONSTERS家族於誕生10周年之際成功躋身百億IP俱樂部，成為2025年全球最具熱度的IP之一。另外，星星人是旗下成長最快的新銳IP之一。
不過，泡泡瑪特放榜後股價大瀉，現報170.2港元，大跌47港元或21.6%，成交額215.9億元。