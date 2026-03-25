泡泡瑪特年賺多3倍 LABUBU銷售超百億 股價插水兩成

泡瑪指，去年共有17個藝術家IP收入過億，其中THE MONSTERS、SKULLPANDA、CRYBABY、MOLLY、DIMOO、星星人和HIRONO在報告期內分別實現收入141.611億元(+3.66倍)、35.395億元(+1.71倍)、29.29億元(+1.51倍)、28.971億元(+38.4%)、27.767億元(+2.05倍)、20.556億元(+16.02倍)及17.352億元(+1.39倍)。當中包括LABUBU的THE MONSTERS家族於誕生10周年之際成功躋身百億IP俱樂部，成為2025年全球最具熱度的IP之一。另外，星星人是旗下成長最快的新銳IP之一。

不過，泡泡瑪特放榜後股價大瀉，現報170.2港元，大跌47港元或21.6%，成交額215.9億元。