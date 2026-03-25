TVB去年轉賺5900萬 電視廣告收入增15% 擬改名「無綫」

電視廣播(TVB，511)公布去年底止全年純利5,900萬元，2024年則虧損4.91億元；EBITDA亦錄3.65億元，按年多23.7%；收入31.92億元，少2%；總營運成本則減6.4%，至30.68億元，每股盈利0.13元，維持不派末期息。
TVB今日放榜前收報2.85元，升1.1%，市值13.3億元。
集團指，去年自營的4條地面電視頻道穩佔收視冠軍，平均每周接觸周490萬名在家觀眾，佔全港電視頻道收視高達79%市場份額。
TVB去年來自電視廣播的分部收入18.96億元，增幅9%，由於來自廣告客戶的收入16.48億元，增加15%。此分部錄得EBITDA2.15億元，大幅增加港226%。
數字媒體廣告收入增長22%
於數字媒體業務方面，myTV SUPER串流平台持續服務約190萬月度活躍用戶。同時，集團其他數字資產平均月度活躍用戶達3,530萬，增長18%，影片觀看量達17億次，增長43%。在多項新舉措推動下，該業務廣告收入增長22%，當中於去年5月推出之myTV SUPER免費服務級別「TV 3.0」，以廣告支持的收看模式，為收入增長作出貢獻。
今年繼續推出AI生成劇集
內容製作方面，集團於去年率先採用人工智能工具進行內容創作。去年9月，於TVB Plus及myTV SUPER上推出首部AI生成短劇「在我心中 — 你是獨一無二」，該劇亦於中國內地在騰訊視頻播映。隨後，該短劇中的一位虛擬藝人更被客戶選中拍攝廣告。集團其後陸續推出更多AI生成劇集，並將於今年繼續推出相關作品。
英文名改為TVB Limited
另外，集團今日宣布，為了更精確地反映順應全球媒體市場發展趨勢的多平台及多元化業務布局，董事局建議將公司英文名稱由「Television Broadcasts Limited」更改為「TVB Limited」，並將中文名稱由「電視廣播有限公司」更改為「無綫集團有限公司」。此舉旨在將集團的法務實體名稱與享譽全球的「TVB」及「無綫」品牌深度結合。