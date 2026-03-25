TVB去年轉賺5900萬 電視廣告收入增15% 擬改名「無綫」

TVB去年來自電視廣播的分部收入18.96億元，增幅9%，由於來自廣告客戶的收入16.48億元，增加15%。此分部錄得EBITDA2.15億元，大幅增加港226%。

電視廣播(TVB，511)公布去年底止全年純利5,900萬元，2024年則虧損4.91億元；EBITDA亦錄3.65億元，按年多23.7%；收入31.92億元，少2%；總營運成本則減6.4%，至30.68億元，每股盈利0.13元，維持不派末期息。

數字媒體廣告收入增長 22%

於數字媒體業務方面，myTV SUPER串流平台持續服務約190萬月度活躍用戶。同時，集團其他數字資產平均月度活躍用戶達3,530萬，增長18%，影片觀看量達17億次，增長43%。在多項新舉措推動下，該業務廣告收入增長22%，當中於去年5月推出之myTV SUPER免費服務級別「TV 3.0」，以廣告支持的收看模式，為收入增長作出貢獻。

今年繼續推出 AI 生成劇集

內容製作方面，集團於去年率先採用人工智能工具進行內容創作。去年9月，於TVB Plus及myTV SUPER上推出首部AI生成短劇「在我心中 — 你是獨一無二」，該劇亦於中國內地在騰訊視頻播映。隨後，該短劇中的一位虛擬藝人更被客戶選中拍攝廣告。集團其後陸續推出更多AI生成劇集，並將於今年繼續推出相關作品。