許濤親揭TVB改名原因 指AI降製作成本3成 不排除開放電視城用作旅遊景點

電視廣播(511)擬將公司名由「電視廣播有限公司」改為「無綫集團有限公司」；而英文名稱由「Television Broadcasts Limited」更改為「TVB Limited」。集團行政主席許濤於業績會上表示，集團經近年改革後，已經從單一電視製作及廣播機構發展為多平台娛樂媒體集團，改名反映集團業務不再依賴單一電視廣播模式，同時可依靠坊間熟知的「TVB」及「無綫」兩個名稱帶來品牌效應。目前改名建議有待股東大會通過，並經香港公司註冊處批准，許濤表示有信心股東會支持改名。

對於集團今年虧轉盈，財務總裁李福來表示，雖然財政健康度有所提高，惟集團仍會維持降本增效的策略。對於今年業績，許濤持審慎樂觀態度，料其電視廣播分部的廣告收入將保持溫和增長，乃受益於市場對其大灣區廣告產品認知度的提升。而數字媒體的廣告及其他收入將成為主要推動力。