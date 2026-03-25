許濤親揭TVB改名原因 指AI降製作成本3成 不排除開放電視城用作旅遊景點

電視廣播(511)擬將公司名由「電視廣播有限公司」改為「無綫集團有限公司」；而英文名稱由「Television Broadcasts Limited」更改為「TVB Limited」。集團行政主席許濤於業績會上表示，集團經近年改革後，已經從單一電視製作及廣播機構發展為多平台娛樂媒體集團，改名反映集團業務不再依賴單一電視廣播模式，同時可依靠坊間熟知的「TVB」及「無綫」兩個名稱帶來品牌效應。目前改名建議有待股東大會通過，並經香港公司註冊處批准，許濤表示有信心股東會支持改名。
對於集團今年虧轉盈，財務總裁李福來表示，雖然財政健康度有所提高，惟集團仍會維持降本增效的策略。對於今年業績，許濤持審慎樂觀態度，料其電視廣播分部的廣告收入將保持溫和增長，乃受益於市場對其大灣區廣告產品認知度的提升。而數字媒體的廣告及其他收入將成為主要推動力。
AI應用大增 人手未有新調整
而在未來內容製作上，許濤指集團會作多方面新嘗試，其中AI應用將會成為一大重點。他表示，在加入AI技術後，集團製作成本平均減20至30%，特定項目效率提升90%，相信既可釋放更多創作力，同時在減少成本情況下確保內容質素。對於引入AI後會否導致集團精簡人手規模，許濤指集團人手一直持續進行調整，惟認為TVB並非「鬥量」，成本下降同時人手亦會投放至較有「爆款」的項目，因此不會出現太大變化。
另外，集團早前亦宣布成立新金融媒體服務團隊「才駿軒」；以及成立「TVB藝人創作者網絡」，以整合市場營銷方案與旗下藝人創作者，已探索多方面業務可能。
不排除開放將軍澳電視城
集團又表示，自2025年下旬起，一直推動多項措施以提升龐大內容知識產權(IP)的變現能力，尤其是劇集內容。預計將於今年推出首批與領先的中國內地短劇內容平台紅果合作創作的改編短劇作品。針對內容IP的授權，除周邊商品、服飾及收藏品等領域，集團亦不排除模仿荷里活影城，開放將軍澳電視城用作旅遊景點。目前正密切與政府及商業機構洽談，料短期內有消息公布。