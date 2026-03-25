華僑銀行：若布油升至每桶100美元 及美聯儲推遲減息 將下調香港GDP預測至2.2%

因應中東局勢發展，華僑銀行將上半年布蘭特原油期貨價格預測由70美元上升至100美元，若下半年霍爾木茲海峽恢復部分航運，或出現新的能源供應渠道，油價有望重新回落至每桶約70美元水平。該行香港經濟師姜靜表示，留意到市場對是次能源危機的反應較以往溫和，相信因為市場主要擔心油價上升帶動通脹，而非破壞全球需求。姜靜又預測，美國聯儲局今年將減息一次，惟會推遲至第三季才減息。

本港方面，姜靜認為，雖然當前的石油危機使香港處於不利地位。然而，從能源進口來源和能源需求結構來看，本港大部分能源相關進口來自中國內地，同時港與中東夥伴的商品貿易額僅佔香港貿易總額的約2%，加上大部分航運路線是亞太地區內部航線，遠離中東的咽喉要道，料本港受中東局勢的直接影響有限。