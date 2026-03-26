官媒呼籲結束外賣戰 美團急升14%領漲港股

官媒呼籲外賣平台結束大戰，並獲中國國家市場監督管理總局轉發，觸發金融市場神經，三大外賣平台昨齊齊急升，美團(3690)單日急升13.9%或11元，報90元，為表現最好藍籌；京東集團(9618)昨亦大升4.9%，報112.4元；淘寶閃購母企阿里巴巴(9988)亦大升4.6%，報128.9元。

內地《經濟日報》刊登「外賣大戰該結束了」文章，稱「價格戰，走不遠；內卷競爭，沒有贏家。外賣大戰，該結束了」；文中又表示外賣大戰拖累了消費回暖的大趨勢，「這恰恰與中央提振消費的工作部署背道而馳，給宏觀調控增添了本不應有的阻力」。內地外賣大戰由京東外賣在去年2月上線後揭開，及至去年5月及7月均傳出市監局約談平台，及至9月三大台平共同發文呼籲抵制惡性競爭。