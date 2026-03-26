績優股價瀉！毋懼熱潮降溫 泡泡瑪特王寧：LABUBU好比金礦

憑毛絨產品LABUBU創出銷售傳奇的泡泡瑪特(9992)昨再一次交出增長逾3倍的驚人全年業績，惟股價卻創出上市以來最大幅度暴瀉，單日大跌22.5%或48.9元，至168.3元，跌至近1年最低水平，為昨日表現最差港股。股價大冧，有分析再歸究市場憂慮泡瑪過度依賴LABUBU，不過主席王寧昨續派定心丸，稱LABUBU好比一個「金礦」，表示「我們相信它的價值，挖掘才剛剛開始」。

泡瑪昨市值蒸發655.8億元；股價較去年8月高位339.8元累挫50.5%。

四成收入靠THE MONSTERS

包括LABUBU的THE MONSTERS去年收入141.61億元(人民幣，下同)，按年大升近3.7倍，於誕生10周年之際成功躋身百億IP俱樂部。不過，THE MONSTERS佔集團整體收入38.1%，按年大升14.8個百分點；若單計去年下半年，佔比進一步升至40.2%，較上半年34.7%多5.5個百分點。