績優股價瀉！毋懼熱潮降溫 泡泡瑪特王寧：LABUBU好比金礦

憑毛絨產品LABUBU創出銷售傳奇的泡泡瑪特(9992)昨再一次交出增長逾3倍的驚人全年業績，惟股價卻創出上市以來最大幅度暴瀉，單日大跌22.5%或48.9元，至168.3元，跌至近1年最低水平，為昨日表現最差港股。股價大冧，有分析再歸究市場憂慮泡瑪過度依賴LABUBU，不過主席王寧昨續派定心丸，稱LABUBU好比一個「金礦」，表示「我們相信它的價值，挖掘才剛剛開始」。
泡瑪昨市值蒸發655.8億元；股價較去年8月高位339.8元累挫50.5%。
四成收入靠THE MONSTERS
包括LABUBU的THE MONSTERS去年收入141.61億元(人民幣，下同)，按年大升近3.7倍，於誕生10周年之際成功躋身百億IP俱樂部。不過，THE MONSTERS佔集團整體收入38.1%，按年大升14.8個百分點；若單計去年下半年，佔比進一步升至40.2%，較上半年34.7%多5.5個百分點。
泡瑪去年共17個藝術家IP收入過億，排第二為SKULLPANDA，去年銷售升1.7倍，至35.4億元，佔總收入9.5%遠低THE MONSTERS。增長最高速為星星人，銷售20.55億元，升16倍；至於集團另一個為市場所熟悉的角色MOLLY去年銷售僅增38.4%，至約29億元，表現失望。
晨星分析員指，泡瑪對LABUBU的依賴情況持續，預期集團需要更長時間才能有效地實現跨IP多角化，惟相信Labubu的熱潮尚未消退。
整體業績方面，泡瑪去年純利127.76億元，按年大升3.09倍；收益371.2億元，升1.9倍；毛利多2.07倍，至267.65億元，毛利率72.1%，多5.3個百分點；每股基本盈利9.61元；末期息每股2.3817元，多1.9倍。期內中國業務收益208.51億元，增1.3倍；海外業務的收益162.68億元，大升2.9倍。
期望今年增長不低於20%
王寧昨形容，泡瑪是一個被拉上F1賽場的新手，處於一個高速過程，駕駛者非常大壓力，但過程十分精彩。他又表示，希望泡瑪可以朝向一個線性的健康增長，期望今年做到不低於20%的升幅；又指下月將推出家電產品，下半年將推出LABUBU 4.0系列，又相信LABUBU持續價值會愈來愈大，也會愈來愈長。