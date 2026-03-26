恒生指數低開68點　快手績後低開近一成

美國總統特朗普早前聲稱，伊朗非常渴望達成協議，還送了美國一份價值連城的「大禮」，與石油和霍爾木茲海峽有關，惟伊朗軍方諷刺「自己與自己談判」，市場憧憬局勢緩和，美國三大指數隔晚造好。恒指反彈兩日後，今早（25日）低開68點，報25,267點，守住兩萬五。國指低開34點，報8,547點；科指低開33點，報4,889點。
科技股個別發展，騰訊（700）低開0.89%，報501元；美團（3690）平開，報90元；京東（9618）高開2.49%，報115.2元；阿里巴巴（9988）低開0.7%，報128元；百度（9888）低開0.27%，報111.7元；小米（1810）低開0.45%，報32.36元；快手（1024）多賺21%，派末期息69仙，股價低開9.71%，報47.9元；網易（9999）平開，報176.3元。
國際油價回落。石油股方面，中海油（883）高開0.91%，報28.76元；中石油（857）平開，報10.72元；中石化（386）低開0.22%，報4.58元。
金價回穩，現貨金重上在4,500美元水平，老鋪黃金（6181）高開0.46%，報650元；紫金礦業（2899）平開，報35.62元；紫金黃金國際（2259）平開，報182.3元。
滙控（005）高開0.48%，報125.6元。
泡泡瑪特（9992）純利按年大升3.09倍，末期息每股2.3817元，高開1.43%，報165.9元。