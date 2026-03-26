恒生指數半日跌347點　再失兩萬五　快手績後跌逾一成(更新)

美國總統特朗普早前聲稱，伊朗非常渴望達成協議，還送了美國一份價值連城的「大禮」，與石油和霍爾木茲海峽有關，惟伊朗軍方諷刺「自己與自己談判」，市場憧憬局勢緩和，美國三大指數隔晚造好。恒指反彈兩日後，今早（25日）低開68點，報25,267點。恒指低開後，走勢向下，跌幅不斷擴大，半日跌347點，報24,988點，失守兩萬五關，成交1,367.29億元。國指跌130點，報8,452點；科指跌105點，報4,817點。
科技股個別發展，騰訊（700）跌0.89%，報501元；美團（3690）跌3.06%，報87.25元；京東（9618）升1.69%，報114.3元；阿里巴巴（9988）跌3.72%，報124.1元；百度（9888）跌1.25%，報110.6元；小米（1810）升1.54%，報33.02元；快手（1024）多賺21%，派末期息69仙，股價跌13.37%，報45.96元；網易（9999）跌1.82，報173.1元。
國際油價回落。石油股方面，中海油（883）升2.39%，報29.18元；中石油（857）升1.59，報10.89元；中石化（386）跌1.96%，報4.5元。
金價回穩，現貨金重上4,500美元水平，老鋪黃金（6181）跌3.79%，報622.5元；紫金礦業（2899）跌2.75%，報34.64元；紫金黃金國際（2259）跌4.88%，報173.4元。
滙控（005）跌0.08%，報124.9元。
泡泡瑪特（9992）純利按年大升3.09倍，末期息每股2.3817元，跌9.33%，報152.6元。