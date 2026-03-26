恒生指數跌479點　再失兩萬五　快手績後跌逾一成(更新)

美國總統特朗普早前聲稱，伊朗非常渴望達成協議，還送了美國一份價值連城的「大禮」，與石油和霍爾木茲海峽有關，惟伊朗軍方諷刺「自己與自己談判」，市場憧憬局勢緩和，美國三大指數隔晚造好。恒指反彈兩日後，今早（25日）低開68點，報25,267點。恒指低開後，走勢向下，跌幅不斷擴大，半日跌347點，報24,988點，失守兩萬五關，恒指午後跌勢未止，大市跌穿早市低位，一度最多跌542點，低見24,793點，最終跌479點，收報24,856點，成交2,616.62億元。國指跌192點，報8,389點；科指跌161點，報4,761點。