恒生指數跌479點　再失兩萬五　快手績後跌逾一成(更新)

美國總統特朗普早前聲稱，伊朗非常渴望達成協議，還送了美國一份價值連城的「大禮」，與石油和霍爾木茲海峽有關，惟伊朗軍方諷刺「自己與自己談判」，市場憧憬局勢緩和，美國三大指數隔晚造好。恒指反彈兩日後，今早（25日）低開68點，報25,267點。恒指低開後，走勢向下，跌幅不斷擴大，半日跌347點，報24,988點，失守兩萬五關，恒指午後跌勢未止，大市跌穿早市低位，一度最多跌542點，低見24,793點，最終跌479點，收報24,856點，成交2,616.62億元。國指跌192點，報8,389點；科指跌161點，報4,761點。
科技股普遍向下，騰訊（700）跌1.96%，報495.6元；美團（3690）跌3.67%，報86.7元；京東（9618）升1.07%，報113.6元；阿里巴巴（9988）跌4.58%，報123元；百度（9888）跌2.32%，報109.4元；小米（1810）跌0.25%，報32.44元；快手（1024）多賺21%，派末期息69仙，股價跌14.04%，報45.6元；網易（9999）跌2.55%，報171.8元。
國際油價回落。石油股方面，中海油（883）升2.53%，報29.22元；中石油（857）升1.49%，報10.88元；中石化（386）跌2.4%，報4.48元。
金價下滑，現貨金跌穿4,500美元水平，老鋪黃金（6181）跌4.41%，報618.5元；紫金礦業（2899）跌4.89%，報33.88元；紫金黃金國際（2259）跌7.57%，報168.5元。
滙控（005）跌0.16%，報124.8元。
泡泡瑪特（9992）純利按年大升3.09倍，末期息每股2.3817元，跌10.46%，報150.7元。