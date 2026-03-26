ESG｜本地科企推校服智能售賣機　校園內自助買校服

不少家長曾遇突然發現校服不合身、臨時要更換運動服，卻要等學校訂購日、排隊到門市，甚至跨區購買。對忙碌家庭而言，「臨急抱佛腳」買校服往往變成一場時間與交通成本的挑戰，如今本地科企推出「校園智能售賣機」進駐校園，令家長可自助購買校服。 本地科企萬碧發展有限公司（Million Tech）近日與環保校服供應商ESG School HK合作推出「環保校服智能售賣機」，讓學生及家長可在校園內自助購買校服、運動服及校園紀念品，毋須再等待訂購日或特意到門市購買。另外，供應商可透過系統管理庫存及銷售數據，減少傳統集中訂購或門市購買的限制。

不用等校方安排或專程到門市買校服 ESG School HK創辦人陳偉彬表示，以往校服銷售渠道較集中，多依賴學校訂購日或門市銷售。他提及，不少家長需要等待校方安排量身訂購日，或專程到門市購買，而透過網購亦需等待送貨時間；一旦臨時需要更換校服，往往會變得很趕。他指出，隨着春、夏季來臨，不少學生需要添置較輕便的恤衫、校裙或運動服，炎熱天氣下亦增加校服更換頻率，在智能售賣機進駐校園後，學生可隨時購買常用尺碼校服或運動服，也可補購校呔、校章，以及校園用品。

萬碧發展有限公司創辦人謝小江表示，校園市場仍具發展空間，校服需求每年都存在，若透過科技提升便利度，可以形成新的服務模式。