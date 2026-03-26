伊朗局勢｜貝萊德總裁警告：投資者低估戰爭風險

彭博引述貝萊德總裁Robert Kapito表示，投資者可能低估了伊朗戰爭帶來的風險，即使衝突很快結束，這些風險也可能會對經濟增長構成壓力，並推高通脹。
貝萊德總裁：原油供應鏈恢復需時
Kapito在澳洲墨爾本出席研討會時警告，即使「明天宣布戰爭結束」，經濟增長可能會受到多達2個百分點的衝擊，通脹亦可能錄得類似升幅，源於油價或飆升至每桶150美元，因為受阻的原油供應鏈需要時間恢復。
Kapito問及，「若中東局勢持續一周、半年甚至一年，對持有的公司有何影響？」他提及，最擔心是人們沒有認真考慮這個問題，只是盲目假設會出現樂觀的結果。
Kapito表示，過去當發生戰爭衝突時，市場會買入短期國債、黃金，並沽空股市，但目前市場對戰爭的反應不一致，股市僅小幅下滑，而黃金和美債跌幅更大。
仍對經濟前景保持樂觀
雖然Kapito對現時局勢發出警告，他表示對長期經濟前景仍保持樂觀，並指人工智能（AI）和私募市場崛起等將成為投資者的重要助力。
美國消費者信心持續走弱
在同一場合，阿波羅全球管理總裁Jim Zelter亦警告，衝突時間拉長將加劇美國衰退風險，也威脅信貸周期。
Zelter表示，美國消費者過去幾年一直是經濟支柱，但如今已顯現疲態，今年頭兩個月消費者信心持續走弱，而油價上漲將進一步加劇消費者的負擔。Zelter直言，這並非利率衝擊，而是衝擊全球最大經濟體消費信心。