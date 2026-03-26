伊朗局勢｜貝萊德總裁警告：投資者低估戰爭風險

彭博引述貝萊德總裁Robert Kapito表示，投資者可能低估了伊朗戰爭帶來的風險，即使衝突很快結束，這些風險也可能會對經濟增長構成壓力，並推高通脹。

貝萊德總裁：原油供應鏈恢復需時

Kapito在澳洲墨爾本出席研討會時警告，即使「明天宣布戰爭結束」，經濟增長可能會受到多達2個百分點的衝擊，通脹亦可能錄得類似升幅，源於油價或飆升至每桶150美元，因為受阻的原油供應鏈需要時間恢復。

Kapito問及，「若中東局勢持續一周、半年甚至一年，對持有的公司有何影響？」他提及，最擔心是人們沒有認真考慮這個問題，只是盲目假設會出現樂觀的結果。