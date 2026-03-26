伊朗局勢｜國泰及香港快運4月1日起再加燃油附加費　短途加至389元

國泰宣布由4月1日起再增加客運燃油附加費

中東局勢持續緊張，航空燃油價格顯著上升，國泰航空及香港快運航空宣布由4月1日起再增加客運燃油附加費，短途航班燃油附加費加至389元。 國泰4月1日起增加客運燃油附加費 短途航班：港幣389元（現為港幣290元，上調港幣99元） 中程航班：港幣725元（現為港幣541元，上調港幣184元） 長途航班：港幣1,560元（現為港幣1,164元，上調港幣396元）

國泰引述國際航空運輸協會（IATA）最新公布的油價數據，截至3月20日當周，全球航空燃油平均價格為每桶197美元。而在2月20日當周，每桶價格僅為95.95美元。

每兩周檢視燃油附加費 為更靈活應對航空燃油價格的急劇變化，國泰改為每兩周檢視一次燃油附加費。今次增加檢視密度為暫時措施，待中東局勢穩定後，將再次檢討有關做法。國泰表示注意到部分大型航空公司已因燃油價格急升而減少運力，國泰會審慎管理成本挑戰，並在這段嚴峻時期致力維持航線網絡及航班班次。

香港快運再加燃油附加費 香港快運航空回應《am730》查詢表示，將由4月1日起調整燃油附加費。由香港出發前往海外航點的航段，相關附加費將加至港幣389元（前往中國內地的航段除外）。其他航段的燃油附加費則按適用出發地及當地貨幣釐定。

香港快運同樣會改為每兩周檢視並調整燃油附加費，以更即時反映航空燃油價格的變動。這更頻密的檢討屬臨時措施，並待中東局勢穩定後再重新檢視。