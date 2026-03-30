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財經
出版：2026-Mar-30 07:30
更新：2026-Mar-31 07:30

打工仔揀MPF新標準 永明彩虹強積金膺「鑽石之選」顯價值

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打工仔揀MPF新標準 永明彩虹強積金膺「鑽石之選」顯價值

（左起）香港永明金融有限公司財富及退休金業務首席財務總監陳璡與積金評級主席叢川普叮囑打工仔，真正影響退休生活質素的是供款之後，如何配置和管理資金，以及能否在長時間內穩定增值。

強積金推行25載以來，總資產值已達1.55萬億元，相當於每個打工仔平均「穩袋」約32.4萬元。惟市面上供應商眾多，打工仔應如何選擇？獨立強積金研究機構「積金評級」的強積金大獎為市場提供客觀指標，適逢今年踏入第14屆，特設最高榮譽「鑽石之選」，從長線角度評估各個計劃自2000年強積金成立以來是否真正「物有所值」，為打工仔揀選「長期夥伴」提供參考價值。

10年增長4.7倍　基金選擇與長線競爭力成關鍵

今年，Sun Life永明旗下「永明彩虹強積金計劃」獲選為首屆「鑽石之選」。截至2025年底，計劃資產管理規模約1,699億港元，過去十年增長470%，為市場第三大強積金計劃服務供應商。獲此殊榮，離不開其多年來在產品、投資及服務的部署。在投資配置上，該計劃現時提供19項基金，涵蓋股票、債券及指數產品，適合不同年齡、風險承受能力及退休目標的成員。該等基金持續取得卓越表現，據理柏最新公布數據顯示，計劃中約65%基金於今年2月排名位列同類產品前列，反映整體投資具競爭力。

「物有所值」不是只看收費　關鍵在整體平衡

在芸芸計劃中脫穎而出奪得「鑽石之選」，香港永明金融有限公司財富及退休金業務首席財務總監陳璡認為，這印證了「物有所值」並非單純指「費用愈低愈好」，而是回報、費用、產品選擇、成員教育及服務的整體平衡。

陳璡強調，強積金是長期資產累積，即使管理費相差毫釐，長期下來亦會產生顯著差異。現時，「永明彩虹強積金計劃」各成分基金管理費介乎0.883%至1.753%，預設投資策略費用上限為0.733%。Sun Life永明致力保持具競爭力的收費水平並適時作出優化，部分基金行政費即將進一步下調，個別減幅可達兩成。

永明彩虹強積金獲評「鑽石之選」成打工仔參考 費用低不代表「物有所值」

陳璡指，「永明彩虹強積金計劃」為目前全港第三大強積金服務供應商，並非常榮幸成為積金評級「強積金大獎」的首屆「鑽石之選」得主，充分突顯其物有所值的卓越成就，反映成員和僱主對計劃的信心。

打工仔押注單一投資　分散與紀律才是退休「基本功」

不過，即使產品具備優勢，若成員缺乏定期檢視與管理習慣，退休部署亦未必能達至理想效果。陳璡引述 Sun Life 永明資料指出，截至 2025 年 10 月 31 日，約有 11.6 萬名成員只投資於單一市場或資產類別：「很多人投資取向較為單一，長期不檢視投資組合，亦有人在市場波動時頻繁轉換基金，結果反而影響長期回報。」他續指，成員常見問題包括投資過度集中、追逐短期表現，以及忽略隨人生階段調整資產配置，長遠或會削弱退休保障。

「積金導航」將強積金管理變得更容易

為降低管理門檻，Sun Life永明早前推出「積金導航」強積金投資工具，結合大數據技術與資產管理團隊的「人腦」分析，為強積金成員提供個人化的投資建議，在回報及風險中作出平衡。相關參考投資組合推出一年錄得約7%至15%的年化回報，顯示若能按照個人需要作出合適配置，有助提升長期投資管理成效。

積金評級主席叢川普表示，退休投資並無「捷徑」或「魔法」，關鍵在於分散投資、長線持有，以及在有能力時持續供款，讓時間與複利發揮作用。他補充：「市場回報並非任何人可以控制，但風險管理則掌握在自己手中。」科技可以提升體驗，例如令資訊更及時、操作更方便，同時注意投資的基本原則。

永明彩虹強積金獲評「鑽石之選」成打工仔參考 費用低不代表「物有所值」

「永明彩虹強積金計劃」獲選為首屆「鑽石之選」，並獲評定為自2000年強積金制度成立以來，在「物有所值」方面表現最突出的強積金計劃。

創新獎賞鼓勵參與　建立「做得到」的退休習慣

為鼓勵成員積極管理強積金，Sun Life永明亦推出多項推廣及獎賞安排。其中，由即日起至2026年5月31日，凡將強積金累算權益轉移至Sun Life永明，最高可獲$88,888獎賞單位回贈。同時，透過「積金即享獎賞計劃」，Sun Life永明成員可根據其強積金資產規模享有餐飲及購物禮券、生日禮遇等，也可透過簡單的互動任務及問答賺取額外獎賞，於日常生活中加深對強積金管理的認識。

在長壽風險與通脹壓力並存的年代，退休規劃愈早開始愈有利，選擇能兼顧「物有所值」與「長期穩定」的供應商，再配合分散投資與定期檢視的基本功，才能讓退休路走得更踏實。

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