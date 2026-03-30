打工仔揀MPF新標準 永明彩虹強積金膺「鑽石之選」顯價值

（左起）香港永明金融有限公司財富及退休金業務首席財務總監陳璡與積金評級主席叢川普叮囑打工仔，真正影響退休生活質素的是供款之後，如何配置和管理資金，以及能否在長時間內穩定增值。

強積金推行25載以來，總資產值已達1.55萬億元，相當於每個打工仔平均「穩袋」約32.4萬元。惟市面上供應商眾多，打工仔應如何選擇？獨立強積金研究機構「積金評級」的強積金大獎為市場提供客觀指標，適逢今年踏入第14屆，特設最高榮譽「鑽石之選」，從長線角度評估各個計劃自2000年強積金成立以來是否真正「物有所值」，為打工仔揀選「長期夥伴」提供參考價值。

10年增長4.7倍 基金選擇與長線競爭力成關鍵

今年，Sun Life永明旗下「永明彩虹強積金計劃」獲選為首屆「鑽石之選」。截至2025年底，計劃資產管理規模約1,699億港元，過去十年增長470%，為市場第三大強積金計劃服務供應商。獲此殊榮，離不開其多年來在產品、投資及服務的部署。在投資配置上，該計劃現時提供19項基金，涵蓋股票、債券及指數產品，適合不同年齡、風險承受能力及退休目標的成員。該等基金持續取得卓越表現，據理柏最新公布數據顯示，計劃中約65%基金於今年2月排名位列同類產品前列，反映整體投資具競爭力。

「物有所值」不是只看收費 關鍵在整體平衡

在芸芸計劃中脫穎而出奪得「鑽石之選」，香港永明金融有限公司財富及退休金業務首席財務總監陳璡認為，這印證了「物有所值」並非單純指「費用愈低愈好」，而是回報、費用、產品選擇、成員教育及服務的整體平衡。

陳璡強調，強積金是長期資產累積，即使管理費相差毫釐，長期下來亦會產生顯著差異。現時，「永明彩虹強積金計劃」各成分基金管理費介乎0.883%至1.753%，預設投資策略費用上限為0.733%。Sun Life永明致力保持具競爭力的收費水平並適時作出優化，部分基金行政費即將進一步下調，個別減幅可達兩成。