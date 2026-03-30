打工仔揀MPF新標準 永明彩虹強積金膺「鑽石之選」顯價值

強積金推行25載以來，總資產值已達1.55萬億元，相當於每個打工仔平均「穩袋」約32.4萬元。惟市面上供應商眾多，打工仔應如何選擇？獨立強積金研究機構「積金評級」的強積金大獎為市場提供客觀指標，適逢今年踏入第14屆，特設最高榮譽「鑽石之選」，從長線角度評估各個計劃自2000年強積金成立以來是否真正「物有所值」，為打工仔揀選「長期夥伴」提供參考價值。
10年增長4.7倍 基金選擇與長線競爭力成關鍵
今年，Sun Life永明旗下「永明彩虹強積金計劃」獲選為首屆「鑽石之選」。截至2025年底，計劃資產管理規模約1,699億港元，過去十年增長470%，為市場第三大強積金計劃服務供應商。獲此殊榮，離不開其多年來在產品、投資及服務的部署。在投資配置上，該計劃現時提供19項基金，涵蓋股票、債券及指數產品，適合不同年齡、風險承受能力及退休目標的成員。該等基金持續取得卓越表現，據理柏最新公布數據顯示，計劃中約65%基金於今年2月排名位列同類產品前列，反映整體投資具競爭力。
「物有所值」不是只看收費 關鍵在整體平衡
在芸芸計劃中脫穎而出奪得「鑽石之選」，香港永明金融有限公司財富及退休金業務首席財務總監陳璡認為，這印證了「物有所值」並非單純指「費用愈低愈好」，而是回報、費用、產品選擇、成員教育及服務的整體平衡。
陳璡強調，強積金是長期資產累積，即使管理費相差毫釐，長期下來亦會產生顯著差異。現時，「永明彩虹強積金計劃」各成分基金管理費介乎0.883%至1.753%，預設投資策略費用上限為0.733%。Sun Life永明致力保持具競爭力的收費水平並適時作出優化，部分基金行政費即將進一步下調，個別減幅可達兩成。
打工仔押注單一投資 分散與紀律才是退休「基本功」
不過，即使產品具備優勢，若成員缺乏定期檢視與管理習慣，退休部署亦未必能達至理想效果。陳璡引述 Sun Life 永明資料指出，截至 2025 年 10 月 31 日，約有 11.6 萬名成員只投資於單一市場或資產類別：「很多人投資取向較為單一，長期不檢視投資組合，亦有人在市場波動時頻繁轉換基金，結果反而影響長期回報。」他續指，成員常見問題包括投資過度集中、追逐短期表現，以及忽略隨人生階段調整資產配置，長遠或會削弱退休保障。
「積金導航」將強積金管理變得更容易
為降低管理門檻，Sun Life永明早前推出「積金導航」強積金投資工具，結合大數據技術與資產管理團隊的「人腦」分析，為強積金成員提供個人化的投資建議，在回報及風險中作出平衡。相關參考投資組合推出一年錄得約7%至15%的年化回報，顯示若能按照個人需要作出合適配置，有助提升長期投資管理成效。
積金評級主席叢川普表示，退休投資並無「捷徑」或「魔法」，關鍵在於分散投資、長線持有，以及在有能力時持續供款，讓時間與複利發揮作用。他補充：「市場回報並非任何人可以控制，但風險管理則掌握在自己手中。」科技可以提升體驗，例如令資訊更及時、操作更方便，同時注意投資的基本原則。
創新獎賞鼓勵參與 建立「做得到」的退休習慣
為鼓勵成員積極管理強積金，Sun Life永明亦推出多項推廣及獎賞安排。其中，由即日起至2026年5月31日，凡將強積金累算權益轉移至Sun Life永明，最高可獲$88,888獎賞單位回贈。同時，透過「積金即享獎賞計劃」，Sun Life永明成員可根據其強積金資產規模享有餐飲及購物禮券、生日禮遇等，也可透過簡單的互動任務及問答賺取額外獎賞，於日常生活中加深對強積金管理的認識。
在長壽風險與通脹壓力並存的年代，退休規劃愈早開始愈有利，選擇能兼顧「物有所值」與「長期穩定」的供應商，再配合分散投資與定期檢視的基本功，才能讓退休路走得更踏實。
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