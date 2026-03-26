特步去年多賺10.8% 料中國體育產業規模將突破7萬億 年中K11 Art Mall開旗艦店

特步國際(1368)公布2025年度業績。期內，集團收入141.5億元人民幣(下同)，按年升4.2%；全年純利逾13.7億元，按年升10.8%；全年毛利率跌0.4個百分點至42.8%。末期息派9.5港仙，可以以股代息。 依分部劃分，大眾運動分部收入上升1.5%至125億元。該增長主要歸因於線上渠道表現良好，佔大眾運動收入逾三分之一，其中抖音及微信視頻號等直播平台實現40%收入增長；專業運動分部大幅增加30.8%，收入增長至16.36億元。該顯著增長歸因於雙位數同店增長，疊加服裝銷售增長，以及線上渠道的持續增長勢頭，突顯強勁的零售業務表現。

截至2025年12月31日，集團於中國內地及海外分別共有6,357家特步成人店舖，按年減少25間；及1,488家特步少年店舖，按年減少96間。索康尼在中國內地共有175家店舖。 展望2026年，集團主席丁水波於業績會上表示，整體收入預期有一定增長。主品牌收入希望實現增長，其中線上增速快於線下，兒童板塊增速快於成人。其中新品牌索康尼及邁樂希望維持較高增長，目標約20至30%。丁水波預料，跑步仍是最確定的賽道之一，料中國體育產業2030年規模將突破7萬億，行業增長將大幅超過GDP增長。

針對兩大新品牌，丁水波認為索康尼已擺脫1.0的活下來階段，邁入品牌升級、形象提升以及強力擴張的2.0時代，今年將在中國開設大型旗艦店，6月初則在香港K11 Art Mall開旗艦店。而邁樂方面，基於產品豐富度仍不足，故目前以線上為主。預計1至2年內開始線下開店。