美團去年轉蝕234億人幣 指市場競爭激烈 銷售成本及營銷開支大增

美團(3690)公布截至2025年12月底止年度業績公告。期內，集團收入雖由2024年的3,376億人民幣(下同)增長8.1%至3,649億元，惟集團仍錄虧損233.5億人民幣(下同)，而2024年同期則錄358億元溢利；經調整虧損186.5億元；每股虧損3.84元；不派息。 集團表示，由於行業競爭加劇，2025年核心本地商業分部的經營溢利按年大幅下降，轉為經營虧損69億元。同時，由於對海外業務的投資增加，2025年新業務分部的經營虧損按年擴大至101億元。因此，集團於2025年的經調整EBITDA及經調整溢利淨額分別按年下降至負138億元及負186億元。

單計第四季，美團收入按年增長4.1%至921億元；核心本地商業分部的收入按年減少1.1%至648億元。集團解釋，收入略有下降主要是因為於收入中扣除的補貼增加；以及加強營銷及推廣力度以提升品牌影響力及價格競爭力，從而持續提高用戶交易活躍度與黏性以應對激烈競爭所致。 美團又指，儘管受到關停「美团優選」的影響，新業務分部的收入仍由2024年第四季度的人民幣229億元增長18.9%至2025年同期的人民幣273億元。 銷售成本及營銷開支大增 銷售方面，第四季成本大幅增加23.5%至680億元，佔收入百分比73.8%，主要主要由於即時配送交易筆數增加、騎手補貼提高、食雜零售業務及海外業務的擴張。銷售成本佔收入百分比增加主要由於於收入中扣除的補貼增加、為確保在激烈的競爭中的服務質量而提高騎手補貼及福利，以及對海外業務的投入增加，部分被食雜零售業務的運營效率改善所抵銷。

銷售及營銷開支方面，第四季度開支更按年增83.4%至317億元，佔收入百分比由19.6%同比增加14.8個百分點至34.4%。 國際化方面，Keeta在2025年加快全球佈局，並展現出良好的增長勢頭。在香港，Keeta於第四季度實現單位經濟效益轉正。同時，在沙特阿拉伯，Keeta全年訂單高速增長，已經成為當地最受消費者青睞的平台之一。2025年下半年，集團相繼進軍卡塔爾、科威特、阿聯酋及巴西市場，這些新拓展市場均展現強勁增長勢頭。