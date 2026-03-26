周生生去年多賺逾倍 主要市場銷售表現回暖 派中期息每股79港仙

周生生(116)公布截至2025年12月底止年度之綜合業績。期內，集團純利上升115%，創下16.59億元的歷史新高；綜合營業額按年升6%至224.46億元，主要受惠於2025年下半年度中國大陸及香港主要市場的銷售表現回暖；毛利率按年升4.3個百分點至32.6%，反映金價上升的影響，以及定價黃金飾品的貢獻增加；派中期股息每股79港仙。

集團表示，珠寶及鐘錶零售分部中所有主要地區市場的收益均錄得增長，整體業績較2024年增長141%。中國大陸和香港及澳門在2025年下半年度均錄得同店銷售增長上升勢頭。受惠於2025年下半年度計價產品的需求有所改善，以及高端商圈分店錄得強勁的同店銷售增長，中國大陸的同店銷售增長持續呈現改善趨勢。