周生生去年多賺逾倍 主要市場銷售表現回暖 派中期息每股79港仙

周生生(116)公布截至2025年12月底止年度之綜合業績。期內，集團純利上升115%，創下16.59億元的歷史新高；綜合營業額按年升6%至224.46億元，主要受惠於2025年下半年度中國大陸及香港主要市場的銷售表現回暖；毛利率按年升4.3個百分點至32.6%，反映金價上升的影響，以及定價黃金飾品的貢獻增加；派中期股息每股79港仙。
集團表示，珠寶及鐘錶零售分部中所有主要地區市場的收益均錄得增長，整體業績較2024年增長141%。中國大陸和香港及澳門在2025年下半年度均錄得同店銷售增長上升勢頭。受惠於2025年下半年度計價產品的需求有所改善，以及高端商圈分店錄得強勁的同店銷售增長，中國大陸的同店銷售增長持續呈現改善趨勢。
香港市場今年首季表現強勁
截至2026年3月15日的第一季期間，本集團於香港的同店銷售增長錄得達42%的增幅，反映不論位於旅遊區或社區商場的店舖均表現強勁。相比之下，中國大陸的同店銷售增長上升4%，反映經營環境仍然更具挑戰。
集團表示，商場人流偏低，加上金價高企超出許多消費者的承受能力，共同導致銷售量下滑，尤以大眾市場板塊為甚。消費者信心依然謹慎，消費仍趨選擇性。位於高端購物商場的店舖表現持續優於其他店舖，並錄得強勁的銷售增長。