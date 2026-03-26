富途AI全面升級 計劃推親子證券帳戶服務

零售投資理財展「富途投資展」今⽇(26日)於⾹港灣仔會議展覽中⼼開幕。展上，富途宣布⼀系列 AI及⾃動化交易創新升級。其中互動式 AI 問答功能「⽜⽜AI」，經過⼀年的深度訓練與⽤⼾回饋迭代，⽜⽜ AI 將由「問題助⼿」升級為覆蓋投資前、後的智能引擎。透過納⼊⼤量⾦融投資領域的實時深度數據，並配合嚴格信息驗證，協助投資者有效降低不實資訊⼲擾、提升判斷效率，縮⼩與機構在資訊與⼯具上的差距。
另外，集團去年預告的AI程式交易(AI Algo Trading)已於同年12⽉正式登場，為進階投資者提供低⾨檻的量化交易⼯具，⽤⼾可在策略條件與⾵險控制規則下，讓系統⾃動化執⾏交易，協助提升投資紀律與執⾏效率。同時亦已上線AI解讀期權合約功能，以短期股票趨勢分析，及通⽤策略與構建⽅式，讓交易期權更簡單，⽤⼾應對波動更從容。
另外，富途亦計劃於今年推出AI⾃編指標，⽤⼾無需編碼，透過⾃然語⾔即可⽣成、調整及回測技術指標，讓⽤⼾更容易把交易想法轉化為可測試、可迭代的策略。
推親⼦證券帳⼾服務
此外，富途亦正計劃推出親⼦證券帳⼾服務，讓家⻑可透過富途平台為⼦⼥提前部署教育基⾦及財富傳承規劃，協助下⼀代在成⻑過程中逐步建⽴正確的投資觀念與理財習慣，推動投資教育與⻑線財富累積更早起步。
同時，富途持續強化與天星銀⾏的聯動，⽤⼾可進⾏港元及美元24⼩時銀證轉帳，最快約4秒完成⼊賬，讓資⾦在「投資、儲蓄、消費」之間更靈活流轉，延伸富途投資以外的⽇常⾦融使⽤場景。