富途AI全⾯升級 計劃推親⼦證券帳⼾服務

零售投資理財展「富途投資展」今⽇(26日)於⾹港灣仔會議展覽中⼼開幕。展上，富途宣布⼀系列 AI及⾃動化交易創新升級。其中互動式 AI 問答功能「⽜⽜AI」，經過⼀年的深度訓練與⽤⼾回饋迭代，⽜⽜ AI 將由「問題助⼿」升級為覆蓋投資前、後的智能引擎。透過納⼊⼤量⾦融投資領域的實時深度數據，並配合嚴格信息驗證，協助投資者有效降低不實資訊⼲擾、提升判斷效率，縮⼩與機構在資訊與⼯具上的差距。

另外，集團去年預告的AI程式交易(AI Algo Trading)已於同年12⽉正式登場，為進階投資者提供低⾨檻的量化交易⼯具，⽤⼾可在策略條件與⾵險控制規則下，讓系統⾃動化執⾏交易，協助提升投資紀律與執⾏效率。同時亦已上線AI解讀期權合約功能，以短期股票趨勢分析，及通⽤策略與構建⽅式，讓交易期權更簡單，⽤⼾應對波動更從容。