成績表再失色！配送收入挫 銷售成本漲 美團季蝕151億

科技股持續交出令市場失望的成績表。美團(3690)昨公布截至去年底止上季經調整虧損達150.8億元(人民幣，下同)，虧損額較市場預期的約130億元多，而2024年同期則賺98.5億元。對於市場關注的外賣大戰，美團上季配送服務收入大減近一成，至235.9億元，銷售成本則大升129.3億元或23.5%，至679.7億元，反映外賣大戰持續影響集團業績。
美團上季股東應佔虧損151.44億元，2024年同期則賺62.22億元；收入920.96億元，按年多4.1%，當中除了配送服務收入減一成，佣金收亦少1.2%，至237.78億元，在線營銷服務收入則升2.3%，至131.37億元。而單計核心本地商業的經營虧損則錄100億元，2024年則錄經營溢利129億元。
新業務未發力 虧損倍升
除了銷售成本大升，集團上季銷售成本佔收入比例亦達73.8%，大增11.6個百分點。美團指主要由於即時配送交易筆數增加、騎手補貼提高、食雜零售業務及海外業務的擴張。
除了配送業務失色，美團的新業務表現亦未見發力，上季新業務總收入272.6億元，按年升18.9%，按季則減2.8%；同時，經營虧損則大增1.1倍至46.5億元，經營虧損率由9.5%，增加7.6個百分點至17.1%，主要受累海外業務投資增加。
全年計，美團去年收入3,648.5億元，按年多8.1%；毛利1,110.1億元，少14.5%；由盈利358.1億元盈利，轉虧損233.54億元。全年配送服務收入減少2%，至960.7億元
未來戰略：全面擁抱AI
美團指，未來將堅定踐行「零售+科技」的公司戰略，全面擁抱AI，整合自研多模態「LongCat」系列大語言模型和開源模型的優勢，依託集團海量本地生活商家信息與真實消費和評價等數據，打造全能型本地生活AI助手。
美團昨放榜前走弱跌3.7%，報86.7港元。