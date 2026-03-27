成績表再失色！配送收入挫 銷售成本漲 美團季蝕151億

科技股持續交出令市場失望的成績表。美團(3690)昨公布截至去年底止上季經調整虧損達150.8億元(人民幣，下同)，虧損額較市場預期的約130億元多，而2024年同期則賺98.5億元。對於市場關注的外賣大戰，美團上季配送服務收入大減近一成，至235.9億元，銷售成本則大升129.3億元或23.5%，至679.7億元，反映外賣大戰持續影響集團業績。

美團上季股東應佔虧損151.44億元，2024年同期則賺62.22億元；收入920.96億元，按年多4.1%，當中除了配送服務收入減一成，佣金收亦少1.2%，至237.78億元，在線營銷服務收入則升2.3%，至131.37億元。而單計核心本地商業的經營虧損則錄100億元，2024年則錄經營溢利129億元。