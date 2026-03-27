恒生指數收復失地　半日反彈135點　逼近二萬五(更新)

中東局勢未明朗，市場擔心美伊雙方未能達成停火協議，國際油價回升，美國三大指數急挫。恒指昨日失守牛熊線後，今早（27日）低開87點，報24,768點。恒指早段最多跌過143點，低見24,712點，其後收復失地，不斷收窄跌幅並轉升，半日升135點，報24,992點，逼近二萬五關口。國指升79點，報8,469點；科指升50點，報4,811點。

科技股個別發展，騰訊（700）跌0.12%，報495元；美團（3690）去年經調整虧損186億元人民幣，股價升1.67%，報88.15元；京東（9618）升0.97%，報114.7元；阿里巴巴（9988）升0.33%，報123.4元；百度（9888）跌1.19%，報108.1元；小米（1810）升1.67%，報32.98元；快手（1024）升1.93%，報46.48元；網易（9999）升1.8%，報174.9元。