恒生指數收復失地　半日反彈95點　未企穩二萬五(更新)

中東局勢未明朗，市場擔心美伊雙方未能達成停火協議，國際油價回升，美國三大指數急挫。恒指昨日失守牛熊線後，今早（27日）低開87點，報24,768點。恒指早段最多跌過143點，低見24,712點，其後收復失地，不斷收窄跌幅並轉升，半日升135點，報24,992點。恒指午後，升幅擴大至239點，高見25,095點，重上兩萬五，之後升幅收窄，最終升95點，收報24,951點，未穩兩萬五，成交2,630.81億元。國指升68點，報8,453點；科指升16點，報4,778點。

科技股個別發展，騰訊（700）跌0.44%，報493.4元；美團（3690）去年經調整虧損186億元人民幣，股價跌0.92%，報85.9元；京東（9618）升0.09%，報113.7元；阿里巴巴（9988）跌0.33%，報122.6元；百度（9888）跌0.91%，報108.4元；小米（1810）升1.73%，報33元；快手（1024）升1.05%，報46.08元；網易（9999）升0.76%，報173.1元。