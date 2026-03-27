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財經
出版：2026-Mar-27 12:59
更新：2026-Mar-27 12:59

中電消費券2026｜消費券3.27日起可用　商戶全名單一覽

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中電再度推出「中電消費券計劃」

中電再度推出「中電消費券計劃」。(中電網站截圖)

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中電社區節能基金於今年撥款6,000萬元，再度推出「中電消費券計劃」，向約60萬戶合資格的低用電量家庭，以及享有長者電費優惠的客戶，每戶送贈總值100元的消費券。

合資格家庭今日3月27日起可憑券到近4,000間實體零售商店及食肆消費。此外，電子消費券亦適用於中電度度賞獎賞平台。消費券的有效期為3月27日至10月31日。

合資格受惠家庭

低用電量住宅客戶

2025年全年6期電費賬單（兩個月一期）的總用電量為2,400度或以下的家庭可獲消費券，消費券將以電子方式發放至中電「度度賞」獎賞平台內的電子禮券錢包，領取方法的通知於3月初起以郵寄或電郵方式寄出。

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享有長者電費優惠的客戶

於中電登記並享有長者電費優惠的用戶，消費券將以郵寄方式於3月27日起陸續郵寄至客戶於電費賬戶內的登記地址。

4,000間實體零售商店及食肆參與計劃(中電網站截圖)

4,000間實體零售商店及食肆參與計劃。(中電網站截圖)

參與商戶名單

合資格家庭可由3月27日起，憑券到近4,000間實體零售商店及食肆消費，包括餅店、雜貨店、電器店、洗衣店、藥房及社企店舖等。

中電消費券計劃2026參與商戶名單

領取電子消費券方法。(中電網站截圖)

領取電子消費券方法。(中電網站截圖)

領取電子消費券方法

合資格家庭做三個步驟，領取中電電子消費券：

  1. 在Google Play 或蘋果App Store 下載中電App

  2. 啟動中電One賬戶

  3. 激活度度賞賬戶

如客戶已擁有中電One及度度賞賬戶，只需在3月27日後打開「度度賞電子禮券錢包」即可領取電子消費券。

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如何在中電度度賞平台使用電子消費券

  1. 於度度賞平台選購心水產品後，在結帳頁面點選「使用度度賞優惠券」

  2. 選取消費券，然後點選「應用」

  3. 購物車內的總金額會即時顯示為已減免金額

  4. 付款成功即完成兌換

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如何於在實體商戶使用電子消費券

  1. 打開度度賞「電子禮券錢包」

  2. 點擊「電子消費券」

  3. 點擊「前往兌換」

  4. 向商戶出示電子消費券上的二維碼，掃一掃即當現金用

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