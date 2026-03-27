中電消費券2026｜消費券3.27日起可用　商戶全名單一覽

中電社區節能基金於今年撥款6,000萬元，再度推出「中電消費券計劃」，向約60萬戶合資格的低用電量家庭，以及享有長者電費優惠的客戶，每戶送贈總值100元的消費券。

合資格家庭今日3月27日起可憑券到近4,000間實體零售商店及食肆消費。此外，電子消費券亦適用於中電度度賞獎賞平台。消費券的有效期為3月27日至10月31日。

合資格受惠家庭

低用電量住宅客戶

2025年全年6期電費賬單（兩個月一期）的總用電量為2,400度或以下的家庭可獲消費券，消費券將以電子方式發放至中電「度度賞」獎賞平台內的電子禮券錢包，領取方法的通知於3月初起以郵寄或電郵方式寄出。