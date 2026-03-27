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財經
出版：2026-Mar-27 12:49
更新：2026-Mar-27 12:49

FM財自 | 又到星期五了

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過去連續4個周五納指下挫後下周一皆回升。(資料圖片)

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星期五有甚麼特別？如果你是分析員，或許還在埋頭對著個別股份的基本或技術走勢作分析，筆者是美股港股交易員，在動盪的局勢中，趨勢技術分析無效，留意的卻是市場節奏：過去連續4個星期五納指皆下挫，而隨後連續4個星期一皆是奇蹟日回升，而且幅度很大，回憶或看一下日K圖表吧。

如果今晚納指繼續低收偏弱，下周一若伊朗局勢有好轉，市場直接狂升，若事情不好不壞，因為週末的避險需求單週一需要回補，股市也會反彈。

港股也跟隨著美股及期油漲跌的步伐，若局勢發展更差，下周期油急升，全球股市會低開一段，後來可能又是反彈居多，因為有TrumpTACO效應在。別怕，過去4個星期五及隨後的星期一，皆是在恐懼中回升的節奏。

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追漲追跌輸身家

知節奏得天下，這節奏筆者兩星期前已經留意到，所以過去每個星期一皆是趁市場下挫，平淡倉的機會，筆者在這動盪的局勢中，就是依循這節奏，彈高熊，週一下挫平些倉，而隨後週中的反彈回升，再次布局：彈高熊，急跌平策略，玩盡3月份。

昨晚（0326NDX重挫575點，似乎市場已經厭倦星期五先來做空，而偷步提早了一天，所以今晚（0327）納指再挫的機會或幅度不會太多，因為昨天已經下跌了一大段。

相反，若今晚納指反是大幅度回升，節奏就斷攬了，要另行研判，但無論如何，這些假日前後的暴漲爆跌參考，很值得參考留意。

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