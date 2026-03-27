FM財自 | 又到星期五了

星期五有甚麼特別？如果你是分析員，或許還在埋頭對著個別股份的基本或技術走勢作分析，筆者是美股港股交易員，在動盪的局勢中，趨勢技術分析無效，留意的卻是市場節奏：過去連續4個星期五納指皆下挫，而隨後連續4個星期一皆是奇蹟日回升，而且幅度很大，回憶或看一下日K圖表吧。

如果今晚納指繼續低收偏弱，下周一若伊朗局勢有好轉，市場直接狂升，若事情不好不壞，因為週末的避險需求單週一需要回補，股市也會反彈。

港股也跟隨著美股及期油漲跌的步伐，若局勢發展更差，下周期油急升，全球股市會低開一段，後來可能又是反彈居多，因為有Trump的TACO效應在。別怕，過去4個星期五及隨後的星期一，皆是在恐懼中回升的節奏。