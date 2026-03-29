中石油去年少賺4.5% 維持末期息0.25元人幣

分部表現方面，中石油去年內地油氣業務實現原油產量7.8億桶，增長0.4%；可銷售天然氣產量5.2萬億立方英尺，增長4.9%；油氣當量產量16.47億桶，升2.7%。至於海外油氣業務實現原油產量1.68億桶，升1.8%；可銷售天然氣產量1,620億立方英尺，下降8.5%；油氣當量產量1.947億桶，增長0.3%，佔集團油氣當量產量10.6%。新能源業務方面，去年中石油獲取風光發電指標超過2,000萬千瓦，風光發電量79.3億千瓦時，增長68%；新簽地熱供暖合同面積超過1億方米，新增地熱供暖面積超過2,200萬方米；完成二氧化碳利用266.4萬噸，增長40.3%。

加工原油少 0.2%

煉油化工和新材料業務方面，集團去年加工原油13.759億桶，少0.2%，其中加工集團油氣業務生產的原油6.998億桶，佔比50.9%；生產成品油1.17億噸，下降2.6%；化工產品商品量4,002.7萬噸，增長2.7%，乙烯、合成纖維原料及聚合物、合成橡膠產量增長7.5%、16.1%和9.7%，化工新材料產量332.7萬噸，增長62.7%。

另外，去年中石油共銷售汽油、煤油、柴油1.61億噸，增長1.1%，其中內地銷售汽油、煤油、柴油1.19億噸，下降0.4%。

今年計劃原油產量為 9.4 億桶

展望今年，集團計劃原油產量為9.41億桶，可銷售天然氣產量為5.47萬億立方英尺，油氣當量合計為18.534億桶。集團計劃原油加工量為13.77億桶。