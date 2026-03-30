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財經
出版：2026-Mar-30 10:19
更新：2026-Mar-30 10:19

恒生指數低開419點　比亞迪績後低開　泡泡瑪特未止跌

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恒生指數低開55點，報27,210點。(資料圖片)

恒生指數低開419點，報24,532點。(資料圖片)

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中東局勢持續緊張，美股上周五受挫。恒指上周五反彈回升95點後，今早（30日）低開419點，報24,532點。國指低開152點，報8,301點；科指低開132點，報4,645點。

科技股普遍向下，騰訊（700）低開1.7%，報485元；美團（3690）低開2.56%，報83.7元；京東（9618）低開2.99%，報110.3元；阿里巴巴（9988）低開3.59%，報118.2元；百度（9888）低開4.43%，報103.6元；小米（1810）低開2.12%，報32.3元；快手（1024）低開2.34%，報45元；網易（9999）平開，報173.1元。

國際油價回升。石油股方面，中海油（883）高開2%，報29.64元；中石油（857）高開1.73%，報11.16元；中石化（386）低開0.44%，報4.56元。

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金價下滑，現貨金跌穿4,500美元水平，老鋪黃金（6181）低開0.97%，報611元；紫金礦業（2899）低開0.77%，報33.68元；紫金黃金國際（2259）低開1.74%，報169元。

比亞迪（1211）去年少賺19%，股價績後受壓低開4.6%，報101.6元

滙控（005）低開1.68%，報122.7元。

泡泡瑪特（9992）低開2.81%，報145.4元。

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