恒生指數期結日跌201點　內銀股逆市造好(更新)

中東局勢持續緊張，美股上周五受挫。恒指上周五反彈回升95點後，今日期指結算日（30日）再低開419點，報24,532點。恒指低開後，跌幅擴大至542點，低見24,409點，其後跌幅收窄，半日跌224點，報24,727點。午後跌幅跌幅繼續收窄，跌幅曾收窄至跌140點，高見24,811點，最終跌201點，收24,750點，成交2,854.35億元。國指跌54點，報8,399點；科指跌87點，報4,690點。

科技股拖累大市，騰訊（700）跌2.39%，報481.6元；美團（3690）跌1.98%，報84.2元；京東（9618）跌0.62%，報113元；阿里巴巴（9988）跌1.71%，報120.5元；百度（9888）跌2.58%，報105.6元；小米（1810）跌1.88%，報32.38元；快手（1024）跌2.3%，報45.02元；網易（9999）跌0.4%，報172.4元。