恒生指數期結日跌201點　內銀股逆市造好(更新)

中東局勢持續緊張，美股上周五受挫。恒指上周五反彈回升95點後，今日期指結算日（30日）再低開419點，報24,532點。恒指低開後，跌幅擴大至542點，低見24,409點，其後跌幅收窄，半日跌224點，報24,727點。午後跌幅跌幅繼續收窄，跌幅曾收窄至跌140點，高見24,811點，最終跌201點，收24,750點，成交2,854.35億元。國指跌54點，報8,399點；科指跌87點，報4,690點。
科技股拖累大市，騰訊（700）跌2.39%，報481.6元；美團（3690）跌1.98%，報84.2元；京東（9618）跌0.62%，報113元；阿里巴巴（9988）跌1.71%，報120.5元；百度（9888）跌2.58%，報105.6元；小米（1810）跌1.88%，報32.38元；快手（1024）跌2.3%，報45.02元；網易（9999）跌0.4%，報172.4元。
內銀股逆市造好，建設銀行（939）升1.85%，報8.24元；農業銀行（1288）升0.37%，報5.4元；工商銀行（1398）升1.84%，報6.74元；交通銀行（3328）升1.01%，報7.02元；招商銀行（3968）升0.9%，報49.4元；中國銀行（3988）升0.62%，報4.89元。
國際油價回升。石油股方面，中海油（883）跌0.55%，報28.9元；中石油（857）升1.55%，報11.14元；中石化（386）跌1.53%，報4.51元。
金價回升，現貨金重上4,500美元水平，老鋪黃金（6181）升0.08%，報617.5元；紫金礦業（2899）升0.83%，報34.22元；紫金黃金國際（2259）升3.49%，報178元。
比亞迪（1211）去年少賺19%，股價績後跌0.66%，報105.8元
滙控（005）跌0.96%，報123.6元。
泡泡瑪特（9992）升0.6%，報148.7元。