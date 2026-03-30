伊朗局勢｜「末日博士」魯賓尼料戰爭升級機率逾五成　聯儲局恐被迫加息

有「末日博士」之稱的經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）預料，美國總統特朗普更可能升級伊朗戰事以爭取勝利，而不是退縮並承受經濟，以及國際秩序變差的風險。
魯賓尼：升級戰事需承擔巨大風險
魯賓尼上周五在意大利出席活動時，接受外電訪問表示，戰事升級的可能性超過50%升級並失敗的可能性，少於升級並獲勝的可能性，但需要承擔巨大的風險。
魯賓尼提及，若美國和以色列升級行動，伊朗政權將會垮台，在中期帶來更好的結果，但短期內油價會上漲，所以特朗普及以色列總理內塔尼亞胡都有動機升級並爭取打贏伊朗。
戰事持續或演變成石油危機
不過，魯賓尼警告，戰事持續將影響全球經濟，因為美國和以色列升級軍事行動，伊朗則會進一步攻擊波斯灣石油設施，就可能演變成1970年代石油危機。他補充，即使戰爭明天就結束，油價也不會回到戰前水平，但油價上漲10%至15%，並「不算悲劇」。
美聯儲可能被迫加息
被問及對貨幣政策的影響時，魯賓尼表示，歐洲央行很可能不得不在「4月，甚至可能6月」加息，英倫銀行亦可能一樣。魯賓尼又指，美聯儲可能陷入同樣困境，聯儲局可能被迫加息，「以避免通脹預期失去錨定的風險」。
魯賓尼提及，在2022年聯儲局因為加息太晚，幾乎失去了公信力。他相信將於5月接任鮑威爾出任主席的沃什（Kevin Warsh），不會在上任初期就毀掉自己的聲譽，因此可能在別無選擇下，只能被迫加息。
在2008年，魯賓尼成功預測全球金融危機而聞名。