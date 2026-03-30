伊朗局勢｜「末日博士」魯賓尼料戰爭升級機率逾五成　聯儲局恐被迫加息

有「末日博士」之稱的經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）預料，美國總統特朗普更可能升級伊朗戰事以爭取勝利，而不是退縮並承受經濟，以及國際秩序變差的風險。

魯賓尼：升級戰事需承擔巨大風險

魯賓尼上周五在意大利出席活動時，接受外電訪問表示，戰事升級的可能性超過50%升級並失敗的可能性，少於升級並獲勝的可能性，但需要承擔巨大的風險。

魯賓尼提及，若美國和以色列升級行動，伊朗政權將會垮台，在中期帶來更好的結果，但短期內油價會上漲，所以特朗普及以色列總理內塔尼亞胡都有動機升級並爭取打贏伊朗。