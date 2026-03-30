伊朗局勢｜國際油價回升　市場憂慮戰事擴大

中東局勢持續超過1個月，並有擴大跡象。美國據報計劃向伊朗發動地面行動，伊朗則揚言軍方已準備好反擊。國際油價再度急升，當中紐約期油升穿每桶100美元關口，布蘭特期油亦逼近110美元關口。 油價方面，布蘭特期油周一（30日）亞洲交易時段急升，逼近110美元關口，曾高見每桶109.44美元，隨後徘徊在每桶108美元水平，較早時每桶報108.08美元，升2.6%；紐約期油亦升穿每桶100美元關口，較早時每桶報101.38美元，升1.7%。 美國總統特朗普接受英國《金融時報》訪問時指，或佔領伊朗石油出口樞紐哈爾克島，以及奪取伊朗石油。

麥格理：油價或升至每桶200美元 麥格理近日有報告指，若中東戰爭持續至6月，而霍爾木茲海峽繼續關閉，石油價格或會升至每桶200美元的史上新高，而目前發生的機率達40%；至於另外60%機率則為戰爭可能在本月底結束。

戰事持續或演變成石油危機 有「末日博士」之稱的經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）預料，特朗普更可能升級伊朗戰事以爭取勝利，而不是退縮並承受經濟，以及國際秩序變差的風險。魯賓尼警告，戰事持續將影響全球經濟，因為美國和以色列升級軍事行動，伊朗則會進一步攻擊波斯灣石油設施，就可能演變成1970年代石油危機。