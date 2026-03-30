熱門搜尋:
伊朗局勢 薈淳 騙案 網上熱話 金正恩 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
財經
出版：2026-Mar-30 16:10
更新：2026-Mar-30 16:10

研究：港人外遊旅費佔家庭開支近4分1 過半人用AI規劃行程

分享：
Visa00

Visa發布《Visa消費者支付取態研究5.0：香港外遊旅客行為與偏好》。

adblk4

Visa發布《Visa消費者支付取態研究5.0：香港外遊旅客行為與偏好》。研究顯示，即使面對經濟環境轉變，仍有88%外遊港人表示會維持或增加旅遊開支，而相關開支佔整體家庭開支的23%，反映外遊已成為港人生活的一部分，不再被視為奢侈的開支。研究又發現，AI在港人出境旅遊中的應用日趨普及，有53%外遊港人已將AI視為實用的行程規劃工具，用以精簡規劃流程、獲取度身訂造的建議。

在行程安排方面，調查指出港人平均每次出遊會到訪2個目的地，其中日本(51%)、台灣(21%)、南韓(15%)、新加坡(13%)、泰國(11%)及澳洲(11%)均是熱門地點。其中有四分之一的外遊港人將餐飲探索視為出行的主要動機，53% 外遊港人表示會主動探索地道菜式及街頭小食。

adblk5

Visa 香港及澳門區董事總經理梁普寧表示，對不少香港旅客已將規劃行程視為旅遊體驗的一部分，隨著 AI 應用日益普及，消費者都會善用這些工具進行規劃、預訂及支付決策。這股趨勢將促進代理式商務(Agentic Commerce)的興起，對 Visa 而言，這意味著集團需要持續創新，並優化支付體驗，Visa將繼續與發卡機構及商戶夥伴緊密合作，推出創新方案及不同旅遊地點的專屬禮遇，透過更個人化、針對目的地的專屬優惠。

Visa TC 01 CPAS 5.0 KV Visa TC 02 旅遊仍然是港人重點消費項目 Visa TC 03 港人早於出發前已開始規劃旅程 Visa TC 05 AI正逐步成為旅遊規劃的重要輔助工具 Visa TC 04 規劃由選擇合適的信用卡開始 Visa TC 06 外遊港人熱衷短途、多站的旅遊體驗 Visa TC 07 港人外遊的支付信心建基於安全與信任

ADVERTISEMENT

邀請你率先參加屈臣氏集團「185周年歷史館」讀者導賞團

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務