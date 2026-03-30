研究：港人外遊旅費佔家庭開支近4分1 過半人用AI規劃行程

Visa發布《Visa消費者支付取態研究5.0：香港外遊旅客行為與偏好》。研究顯示，即使面對經濟環境轉變，仍有88%外遊港人表示會維持或增加旅遊開支，而相關開支佔整體家庭開支的23%，反映外遊已成為港人生活的一部分，不再被視為奢侈的開支。研究又發現，AI在港人出境旅遊中的應用日趨普及，有53%外遊港人已將AI視為實用的行程規劃工具，用以精簡規劃流程、獲取度身訂造的建議。

在行程安排方面，調查指出港人平均每次出遊會到訪2個目的地，其中日本(51%)、台灣(21%)、南韓(15%)、新加坡(13%)、泰國(11%)及澳洲(11%)均是熱門地點。其中有四分之一的外遊港人將餐飲探索視為出行的主要動機，53% 外遊港人表示會主動探索地道菜式及街頭小食。