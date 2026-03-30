金價走勢｜現貨金先跌後回升　重上4500美元水平

中東局勢持續超過1個月，市場憂慮戰事擴大，美國總統特朗普近日揚言，可能佔領伊朗石油出口樞紐哈爾克島。現貨金價周一（30日）早上再次跌穿4,500美元水平，曾低見每盎司4,420.48美元，之後逐拾級而上，重上4,500美元關，之後徘徊在4,530美元水平，較早時報每盎司4,537.25美元，升約1%。
渣打：黃金長線具結構性因素支持
渣打看好黃金，認為近期波動僅屬投機獲利及新興市場國家減持等因素所導致，料長線具結構性因素支持，在地緣政治風險升溫情況下，各國央行會繼續維持去美元化趨勢，市場需求強勁，因此將黃金目標價定為5,750美元。
瑞銀：明年初目標價為5900美元
瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，黃金現階段面臨多重阻力，包括能源驅動的通脹及加息預期、美元走強以及投資資金流出，但認為是短期因素，預計明年初黃金目標價為每盎司5,900美元。
現貨白銀重上70美元
現貨白銀周一曾跌穿70美元關口，曾低見每盎司67.69美元，之後重上在70美元水平附近。較早時，現貨白銀報每盎司70.99美元，升1.7%。
除了黃金及白銀價格外，其他貴金屬價格亦回升，現貨鉑金回升至每盎司1,940美元水平；現貨鈀金亦升至每盎司1,430美元水平。