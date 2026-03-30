中行去年多賺約2% 末期息派11.69分人幣

中國銀行(3988)公布截至去年底止年度業績。期內，集團實現營業收入6,598.66億人民幣(下同)，按增加270.95億元或4.28%；實現稅後利潤2,579.36億元，按年增加52.17億元或2.06%；盈利2,430.21億元，按年增加51.8億元或增2.18%；派發末期每10股1.169元，連同已派發完畢的中期現金股利，全年為每10股2.263元，派息率為30%。

2025年，集團實現淨利息收入4,407.05億元，按年減少82.29億元或1.83%。其中，利息收入10,009.07 億元，按年減少706.32 億元或6.59%；非利息收入 2,191.61 億元，按年增加353.24 億元或19.21%，非利息收入在營業收入中的佔比為33.21%，保持較高水平；利息支出5,602.02億元，按年減少624.03億元或10.02%。