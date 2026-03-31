月挫7% 逾兩年最差 渣打：若減息落空 港股恐試21500

中東衝突牽連港股，恒生指數本月經歷逾兩年來最慘淡一役。恒指昨在期指結算日再走低，最多再挫542點，收市報24,750點，仍跌201點或0.8%。全月計，恒指暫累跌7.1%或1,880點，以幅度計為2024年1月後26個月來表現最差的月份。有分析認為，如果油價仍未能短期內見頂，港股最差或會跌至21,500點，即再挫13%。

12個月目標看28400點

渣打財富方案首席投資辦公室昨公布第二季環球市場展望，基於中東衝突仍充滿不確定性，該行料國際油價未來數周有70%機會見頂；恒指12個月內有機會回升至28,000至29,000點，目標為28,400點。不過，渣打北亞區投資總監鄭子豐亦認為，如果油價尚未見頂，或更多數據顯示美國聯儲局不會在今年下半年恢復減息，則港股可能跌至21,500至22,500點。