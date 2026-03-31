月挫7% 逾兩年最差 渣打：若減息落空 港股恐試21500

中東衝突牽連港股，恒生指數本月經歷逾兩年來最慘淡一役。恒指昨在期指結算日再走低，最多再挫542點，收市報24,750點，仍跌201點或0.8%。全月計，恒指暫累跌7.1%或1,880點，以幅度計為2024年1月後26個月來表現最差的月份。有分析認為，如果油價仍未能短期內見頂，港股最差或會跌至21,500點，即再挫13%。
12個月目標看28400點
渣打財富方案首席投資辦公室昨公布第二季環球市場展望，基於中東衝突仍充滿不確定性，該行料國際油價未來數周有70%機會見頂；恒指12個月內有機會回升至28,000至29,000點，目標為28,400點。不過，渣打北亞區投資總監鄭子豐亦認為，如果油價尚未見頂，或更多數據顯示美國聯儲局不會在今年下半年恢復減息，則港股可能跌至21,500至22,500點。
按FedWatch數據，市場目前預測聯儲局在今年底會減息0.25厘或以上的機率只有12%，近八成估計會維持利率不變，有近一成更相信當局會加息至少0.25厘。
在油價短期繼續引發市場波動的前題下，鄭子豐建議投資者均衡配置環球股票，略微偏重防守型優質股多於增長股，當中偏好具吸引力股息率和回購潛力的股份。地區布局則偏好美國及亞洲除日本以外地區，對中港市場維持正面看法。
油金齊升 內銀放榜後逆市升
油金價昨齊齊造好，截至本港時間昨晚10時，國際現貨金價報每安士4,546美元，升1.2%；布蘭特原油價格每桶報108.47美元，大升近3%，紐油亦重上百美元關，每桶報101.53美元，升1.9%。
大市方面，除恒指外，恒生科技指數昨亦跌1.8%，報4,690點，主板成交額2,854億元。內銀股放榜後逆市造好，建設銀行(939)昨升1.9%，工商銀行(1398)漲1.8%，兩股躋身昨表現最佳五大藍籌之列。