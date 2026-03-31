恒生指數半日跌126點　泡泡瑪特跌勢未止　再跌近半成(更新)

中東局勢持續緊張，國際油價回升，美股先升後回。恒指開市回穩，今早（31日）高開67點，報24,818點。恒指高開後，曾升237點，高見24,988點後，恒指走勢反覆向下，升幅不斷收窄甚至倒跌，半日跌126點，報24,624點，成交1,328.5億元。國指跌70點，報8,328點；科指跌44點，報4,646點。
科技股向下，騰訊（700）跌0.08%，報481.2元；美團（3690）跌0.71%，報83.6元；京東（9618）跌0.18%，報112.8元；阿里巴巴（9988）跌1.91%，報118.2元；百度（9888）跌0.57%，報105元；小米（1810）跌2.16%，報31.68元；快手（1024）跌0.53%，報44.78元；網易（9999）跌0.87%，報170.9元。
國際油價回升。石油股方面，中海油（883）跌3.74%，報27.82元；中石油（857）跌4.4%，報10.65元；中石化（386）跌0.67%，報4.48元。
金價回升，現貨金逼近4,600美元水平，老鋪黃金（6181）跌0.97%，報611.5元；紫金礦業（2899）跌0.7%，報33.98元；紫金黃金國際（2259）跌2.47%，報173.6元。
內銀股方面，中國銀行（3988）多賺約2%，末期息派11.69分人民幣，股價升0.82%，報4.93元；建設銀行（939）升0.61%，報8.29元；農業銀行（1288）升1.11，報5.46元；工商銀行（1398）升0.45%，報6.77元；交通銀行（3328）跌0.71%，報6.97元；招商銀行（3968）跌0.16%，報49.32元。
滙控（005）升0.08%，報123.7元。
泡泡瑪特（9992）跌4.84%，報141.5元。