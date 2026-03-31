恒生指數半日跌126點　泡泡瑪特跌勢未止　再跌近半成(更新)

中東局勢持續緊張，國際油價回升，美股先升後回。恒指開市回穩，今早（31日）高開67點，報24,818點。恒指高開後，曾升237點，高見24,988點後，恒指走勢反覆向下，升幅不斷收窄甚至倒跌，半日跌126點，報24,624點，成交1,328.5億元。國指跌70點，報8,328點；科指跌44點，報4,646點。

科技股向下，騰訊（700）跌0.08%，報481.2元；美團（3690）跌0.71%，報83.6元；京東（9618）跌0.18%，報112.8元；阿里巴巴（9988）跌1.91%，報118.2元；百度（9888）跌0.57%，報105元；小米（1810）跌2.16%，報31.68元；快手（1024）跌0.53%，報44.78元；網易（9999）跌0.87%，報170.9元。