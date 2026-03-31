恒生指數反彈高開67點　中行績後平開

中東局勢持續緊張，國際油價回升，美股先升後回。恒指開市回穩，今早（31日）高開67點，報24,818點。國指高開12點，報8,408點；科指高開3點，報4,706點。
科技股個別發展，騰訊（700）高開0.58%，報484.4元；美團（3690）低開0.48%，報83.8元；京東（9618）高開0.53%，報113.6元；阿里巴巴（9988）高開0.25%，報120.8元；百度（9888）低開0.38%，報105.2元；小米（1810）平開，報32.38元；快手（1024）高開0.46%，報45.46元；網易（9999）高開0.17%，報172.7元。
國際油價回升。石油股方面，中海油（883）高開0.28%，報28.98元；中石油（857）高開0.72%，報11.22元；中石化（386）低開0.22%，報4.5元。
金價回升，現貨金逼近4,600美元水平，老鋪黃金（6181）高開0.4%，報620元；紫金礦業（2899）平開，報34.22元；紫金黃金國際（2259）高開0.11%，報178.2元。
內銀股，中國銀行（3988）多賺約2%，末期息派11.69分人民幣，股價平開，報4.89元；建設銀行（939）高開0.36%，報8.27元；農業銀行（1288）平開，報5.4元；工商銀行（1398）平開，報6.74元；交通銀行（3328）但低開0.57%，報6.98元；招商銀行（3968）低開0.28%，報49.26元。
滙控（005）高開0.97%，報124.8元。
泡泡瑪特（9992）高開0.87%，報150元。