恒生指數季結日走勢反覆升37點　泡泡瑪特跌勢未止　再跌逾3% (更新)

中東局勢持續緊張，國際油價回升，美股先升後回。恒指季結日開市回穩，今早（31日）高開67點，報24,818點。恒指高開後，曾升237點，高見24,988點後，恒指走勢反覆向下，升幅不斷收窄甚至倒跌，半日跌126點，報24,624點。恒指午市初段跌幅再擴大，曾跌191點，低見24,559點，其後走勢反覆，尾市跌幅收窄倒升，最终升37點，收報24,788點，成交2557.6億元。國指跌24點，報8,374點；科指跌40點，報4,649點。

科技股個別發展，騰訊（700）升0.5%，報484元；美團（3690）跌1.49%，報82.95元；京東（9618）升0.18%，報113.2元；阿里巴巴（9988）跌1.25%，報119元；百度（9888）升0.1%，報105.7元；小米（1810）跌1.92%，報31.76元；快手（1024）升0.22%，報45.12元；網易（9999）跌1.1%，報170.5元。