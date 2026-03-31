恒生指數季結日走勢反覆升37點　泡泡瑪特跌勢未止　再跌逾3% (更新)

中東局勢持續緊張，國際油價回升，美股先升後回。恒指季結日開市回穩，今早（31日）高開67點，報24,818點。恒指高開後，曾升237點，高見24,988點後，恒指走勢反覆向下，升幅不斷收窄甚至倒跌，半日跌126點，報24,624點。恒指午市初段跌幅再擴大，曾跌191點，低見24,559點，其後走勢反覆，尾市跌幅收窄倒升，最终升37點，收報24,788點，成交2557.6億元。國指跌24點，報8,374點；科指跌40點，報4,649點。
科技股個別發展，騰訊（700）升0.5%，報484元；美團（3690）跌1.49%，報82.95元；京東（9618）升0.18%，報113.2元；阿里巴巴（9988）跌1.25%，報119元；百度（9888）升0.1%，報105.7元；小米（1810）跌1.92%，報31.76元；快手（1024）升0.22%，報45.12元；網易（9999）跌1.1%，報170.5元。
國際油價回升。石油股方面，中海油（883）跌3.11%，報28元；中石油（857）跌3.5%，報10.75元；中石化（386）跌0.44%，報4.49元。
金價回升，現貨金逼近4,600美元水平，老鋪黃金（6181）升1.3%，報625.5元；紫金礦業（2899）升0.41%，報34.36元；紫金黃金國際（2259）跌2.19%，報174.1元。
內銀股方面，中國銀行（3988）多賺約2%，末期息派11.69分人民幣，股價升1.64%，報4.97元；建設銀行（939）升1.82%，報8.39元；農業銀行（1288）升3.15%，報5.57元；工商銀行（1398）升1.78%，報6.86元；交通銀行（3328）升0.29%，報7.04元；招商銀行（3968）跌0.24%，報49.28元。
滙控（005）升1.78%，報125.8元。
泡泡瑪特（9992）跌3.43%，報143.6元。