內地3月官方製造業PMI升至50.4　創1年新高

國家統計局、中國物流與採購聯合會公布，內地3月官方製造業採購經理指數（PMI）升至50.4，好過預期，時隔兩個月重返50以上擴張區間，並創1年新高，按月升1.4，反映製造業景氣水平回升。

大型企業PMI升0.1，升至51.6；中型及小型企業PMI分別升至49和49.3，分別升1.5及4.5，仍處於收縮水平。生產指數和新訂單指數均重返擴張水平，分別升至51.4和51.6，反映生產活動加快、市場需求明顯改善。

統計局表示，隨著企業在農曆新年過後加快復工復產，市場活躍度提升，製造業PMI重返擴張區間，生產及需求恢復帶動下，企業採購意願增強，對近期市場發展信心有所增強。