HKTVmall母企蝕近1.5億　披露已進行38次「頭身分離」動物實驗　HKTVmall：實驗使用豬及羊

早前發盈警的HKTVmall母公司香港科技探索（1137）公布去年全年業績，受累新探索及科技業務產生虧損，以及若干非現金及非經常性項目增加，虧損擴大近1.2倍至1.496億元；經調整後的EBITDA（扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）跌50.08%至6,040萬元。 新探索及科技業務蝕2.22億 期內新探索及科技業務的經調整EBITDA虧損擴大至2.22億元，主要因「街市即日餸」業務規模雖持續擴張，惟仍未達關鍵規模。期內「街市即日餸」GMV按年增長47.1%至3.94億元，經調整EBITDA虧損擴大39%至1.08億元；無人店的經調整EBITDA虧損6,120萬元；已停運的代購平台Everuts經調整EBITDA虧損2,720萬元；當中生命科學項目虧損為1,580萬元。

首次披露「頭身分離」動物實驗 在業績中，首次披露公司自2021年起投資一項探索生命科學研究項目，投資額累計逾4,450萬元，而研究團隊在2022年底至今已進行38次實驗，將動物的肢體或頭部與身體分離的，分離後的肢體和頭部最多可維持生命活動，分別約46小時和約7小時。研究團隊指，這是全球首例。 香港科技探索指，生命科學項目的研究團隊由超過20位專業人員，包括大學教授、醫生及專業醫療團隊所組成，致力發展並調整用以維持身體器官，如肢體和頭部存活的設備。

將繼續投資研究 技術有望用於器官移植 集團提及，擬於未來數年繼續每年投資不少於5,000萬元，以支持進一步的研發活動，包括建立一個海外實驗室，目標是在未來12至18個月內開始運作，以促進持續的實驗及驗證過程，並作長遠研究之用。 集團表示，技術將有望適用於器官移植，甚或延長人類壽命，惟目前無法準確預測該項目的成功率或財務回報，亦難以預計其長遠發展。 PETA：實驗殘忍令人髮指 PETA亞洲善待動物組織表示，香港科技探索進行的「頭部與身體分離」動物實驗，手段之殘忍令人髮指，彷彿讓科學倒退至野蠻時代，徹底漠視生命。PETA強烈促請公司立即停止此等野蠻行徑，轉而採用國際前沿的非動物科研方法，切勿讓動物再承受極端的痛楚與恐懼。

HKTVmall：實驗使用豬及羊 不涉及任何形式的虐待 HKTVmall在社交媒體上表示，感謝大家對業績報告中提及的生命科學項目的關注。HKTVmall指，早前報道未有全面解釋項目的詳情，又提及這項研究旨在推動人類健康及醫療醫學的發展，專注於人類器官保存與移植領域，並擴展至神經科學及神經重症護理的研究範疇。 對項目可能涉虐待動物，HKTVmall表示，這項研究為母公司開展的醫學項目，與寵物並無任何關聯。HKTVmall提及，所有相關實驗均已符合當地政府對實驗動物的倫理指引及監管規範，研究所使用的動物為豬及羊，這些均為生命科學研究中常見及合規的實驗動物，並於受監管的麻醉程序下進行，不涉及任何形式的虐待行為，以確保實驗符合動物福祉原則。